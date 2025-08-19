Kraliyet ailesinden şaşırtan istek! Yeni komşularını istemiyorlar

Prens William ve Kate Middleton, 2022’den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz basını konuya ilişkin ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

EVLERİNDEN TAŞINMALARI İSTENDİ

Prens ve prensesin taşınacağı 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmaları istendi.

Bir kaynak bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Bunu beklemiyorlardı. O evler Forest Lodge'a çok yakın, bu yüzden kraliyet ailesinden kişiler orada olacaksa, o evlerde Tom, Dick veya Harry'nin yaşamasını istemeyecekler" ifadelerinde bulundu.