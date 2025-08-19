Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kraliyet ailesinden şaşırtan istek! Yeni komşularını istemiyorlar

Prens William ve Kate Middleton yıllardır oturdukları Adelaide Cottage isimli evlerinden taşınıyorlar. Yeni evlerine taşınmak için hazırlık yapan çiftin, komşularını istemedikleri ve evlerinden çıkmaları yönünde uyarıda bulundukları iddia edildi.

Kraliyet ailesinden şaşırtan istek! Yeni komşularını istemiyorlar

Prens William ve Kate Middleton, 2022’den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz basını konuya ilişkin ise çarpıcı bir iddiada bulundu.

Kraliyet ailesinden şaşırtan istek! Yeni komşularını istemiyorlar 1

EVLERİNDEN TAŞINMALARI İSTENDİ

Prens ve prensesin taşınacağı 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmaları istendi.

Kraliyet ailesinden şaşırtan istek! Yeni komşularını istemiyorlar 2

Bir kaynak bir kaynak, İngiliz basınına yaptığı açıklamada "Bunu beklemiyorlardı. O evler Forest Lodge'a çok yakın, bu yüzden kraliyet ailesinden kişiler orada olacaksa, o evlerde Tom, Dick veya Harry'nin yaşamasını istemeyecekler" ifadelerinde bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek videosu çeken fenomenlere araba çarptıYemek videosu çeken fenomenlere araba çarptı
19 Ağustos burçlara ne getiriyor? Aşk, para ve kariyerde dikkat edilmesi gerekenler19 Ağustos burçlara ne getiriyor? Aşk, para ve kariyerde dikkat edilmesi gerekenler

Anahtar Kelimeler:
kraliyet ailesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Ölümü herkesi şoke etmişti: Ünlü yayıncı intihar mı etti?

Ölümü herkesi şoke etmişti: Ünlü yayıncı intihar mı etti?

Hem vizesiz hem de çok ucuz: Akın akın gidiyorlar!

Hem vizesiz hem de çok ucuz: Akın akın gidiyorlar!

Bu bir insan ısırığı! Sakat kalmaktan son anda kurtarıldı...

Bu bir insan ısırığı! Sakat kalmaktan son anda kurtarıldı...

İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan beklenen fotoğraf geldi!

İnan Kıraç ve İpek Kıraç'tan beklenen fotoğraf geldi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.