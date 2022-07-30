Kraliyeti karıştıracak ihanet iddiası! Prens William Kate Middleton'ı aldatıyor

2011 yılında evlenen ve üç çocukları bulunan Britanya tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton arasındaki aldatma söylentileri dünya gündemine yerleşti.

"İHANET DUYGUSAL BOYUTTA OLMADIĞI İÇİN SES ÇIKARMIYOR"

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan 'Deuxmoi' adlı hesapta ünlüler dünyasına ait anonim pek çok iddia ortaya atılıyor. Son olarak dünyanın en gözde çiftlerinden biri ola Prens William ile eşi Kate Middleton hakkında bir iddia ortaya atıldı.

DeuxMoi isimli Instagram hesabına ismini açıklamayan bir kaynak mesaj göndererek "Açıklayacağım İngiliz kraliyeti üyesinin evlilik dışı ilişkisi, Londra'da ve İngiliz aristokratları arasında açık bir sır ve her parti ile gazete masasının gündeminde yer alıyor. Yakın tarihli bir medya partisinde, daha çok bu ilişkinin cinsel boyutta olduğu söylendi. İddialara göre bu kişinin eşi de işler duygusal boyuta geçmediği sürece bu cinsel ihtiyaç ve ilişkiye ses çıkarmıyor ancak kesin olarak bilinmiyor" ifadelerini kullandı. İddialarda kraliyet üyesinin pek çok cinsel fantezilerde de bulunduğu öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bu iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bahsedilen kişinin Prens William olduğuna dair bir kanıt olmasa da Twitter'da pek çok kişi bu ismin Prens William olduğunu düşündü. Öyle ki Prens Wiliam Twitter'da kısa süreliğine "#PrinceWilliamAffair (#PrensWilliamİlişkisi)" etiketiyle gündem oldu. Ancak bu iddialardaki kişinin o olduğuna dair sayfada yeni bir açıklama gelmedi.





