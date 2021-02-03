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Kremalı sebze çorbası yapılırken nefis bir lezzet için bu püf noktaları gözden kaçırmayın

Betül Songur Betül Songur 03.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Vitamin deposu olduğu kadar tadıyla da en sık tercih edilen yemek tarifleri arasında yer alan kremalı sebze çorbası, bağışıklığını kuvvetlendirirken lezzet arayanlar için keyifle hazırlanacak bir besin. Kremalı sebze çorbası yapılırken dikkat edilecek bazı püf noktaları lezzetin daha da katlanmasını sağlar. Bunun başında da farklı sertlikte sebzeler kullanıldığında pişiriliş sırası gelir. Kremalı sebze çorbası yapılırken sıralama dışında sebzelerin rahat bölünecek küçüklükte olması da önem taşır

Kremalı sebze çorbasını Arda'nın tarifinden farksız lezzet ile sofralarınıza taşıyabilirsiniz. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu tarif, sebzelerin ana rolü üstlendiği bir besin. Krema ile tatlanan sebze çorbası yapılırken patatesten havuca, kabaktan bezelyeye çeşitli sebzelere yer verilir. Peki kremalı sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla kremalı sebze çorbası tarifi ve gerekli olan malzemeler...

KREMALI SEBZE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 1 adet küçük patates,
  • 1 adet orta boy havuç,
  • 1 adet küçük kabak,
  • 1 çay bardağı bezelye,
  • 1-1,5 yemek kaşığı terayağ,
  • 2 yemek kaşığı un,
  • 1 kutu krema (200 ml),
  • Tuz,
  • Karabiber,
  • 1-2 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

Tarifi:

  • Kremalı sebze çorbası yapılırken bir tencereye küp küp doğranmış kabak, havuç, patates ve 1 çay bardağı bezelyeyi koyun.
  • Sebzeleri doğrarken büyüklüklerinin eşit olmasına özen gösterin.
  • Üzerine 1,5 litre sudan 1 su bardağı kadar su ilave edip, sebzeleri haşlayın. Sebzeler haşlandıktan sonra bir kenara alın.
  • Başka bir tencereye 1-1,5 yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin.
  • Ardından 2 yemek kaşığı unu ilave edip, kavurun.
  • Unu kavurduktan sonra kalan suyu yavaş yavaş döküp, topaklanmaması için çırpıcı ile sürekli karıştırın. Sonra haşlanan sebzeleri ekleyip, kaynamaya bırakın.
  • Una koyulan su mutlaka soğuk olmalıdır. Su yerine et suyu da kullanabilirsiniz.
  • Kaynama sırasında 1-2 yemek kaşığı ince ince kıyılmış dereotunu, karabiberi ve tuzu ilave edip, karıştırın.
  • En son 200 ml. kremayı yavaş yavaş ekleyip, karıştırarak tekrar kaynamaya bırakın.
  • Çorbanız kaynadıktan 1-2 dakika sonra altını kapatın.
  • Daha sonra kaselere koyup, sıcak olarak servis edebilirsiniz.
  • İsteğe göre çorbanızın içine brokoli, taze fasulye ve pırasa da koyabilirsiniz.
    Afiyet olsun.

KREMALI SEBZE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Unutmayın, yemek tarifi yaparken lezzeti ikiye katlamanın sırrı püf noktalarda gizli. Bu tarifte damakta tat bırakacak bir tarif elde etmek için ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise sebzelerin pişirilme sırasıdır. Farklı sertlikte sebzelerin bir araya getirildiği tarifte sert olan sebzeler ilk olarak pişirilmelidir. Diğer sebzeler de sırasıyla sertliklerine göre eklenmelidir.
  • Kremalı sebze çorbası yapılırken sebzelerle ilgili dikkat edilecek bir nokta da sebzelerin kolayca öğütülebilmesini sağlamaktır. Bunun için de iyi pişmesi şarttır. Bu noktada kremalı sebze çorbasının içinde bulunan sebzelerin küçük parçalara ayrılması gerekir. Blenderdan geçirilen sebzeler kullanıldığı durumda bu kıvamı elde etmek zor olmaz.
  • Kullanacağınız tavuk bulyon tarifin tadını artırmanıza yardımcı olacaktır.
  • Çorba tuzlu gelirse içine soyulmuş şekilde ekleyeceğiniz 1 adet patates tuzu dengelemede size yardımcı olabilir.
  • Çorbanızda topaklanma olursa mikserden geçirmeniz sorunu çözecektir.
  • Çorbadaki malzemelerin tadının karışması için kısık ateşte pişirmeniz gerekir.
  • Çorbanıza yukarıda saydıklarımız dışında kereviz de ekleyebilirsiniz.


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