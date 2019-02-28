YEMEK

Kremalı Sebzeli Makarna

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 28.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

Akşama ne pişirsem diye düşünenler için çok lezzetli ve bir o kadar pratik bir makarna tarifimiz var. Brokoli ve ıspanağın krema ile enfes buluşmasına bayılacaksınız. Mutlaka deneyin!

Kremalı Sebzeli Makarna

Malzemeler:

200 gram haşlanmış midye veya şapka makarna (barilla)
Yarım brokoli (çiçeklerine ayrılmış, az haşlanmış)
250 gram ıspanak (yaprakları)
1 kutu krema
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar

Üzeri için;
1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar

Yapılışı:

Derin bir tavaya zeytinyağını ve sarımsakları ekleyin, kavurun.
Önce ıspanağı daha sonra az haşlanmış brokoli çiçeklerini tavaya ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.
Kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyin 2 dakika daha pişirin.
Parmesanı ve haşlanmış makarnayı ekledikten sonra güzelce karıştırın ve ocaktan alın.
Servis ederken üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
Afiyet Olsun

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Günün tarifi: SembusekGünün tarifi: Sembusek
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