Kremalı Sebzeli Makarna

Malzemeler:

200 gram haşlanmış midye veya şapka makarna (barilla)

Yarım brokoli (çiçeklerine ayrılmış, az haşlanmış)

250 gram ıspanak (yaprakları)

1 kutu krema

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar

Üzeri için;

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar

Yapılışı:

Derin bir tavaya zeytinyağını ve sarımsakları ekleyin, kavurun.

Önce ıspanağı daha sonra az haşlanmış brokoli çiçeklerini tavaya ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.

Kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyin 2 dakika daha pişirin.

Parmesanı ve haşlanmış makarnayı ekledikten sonra güzelce karıştırın ve ocaktan alın.

Servis ederken üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.

Afiyet Olsun



