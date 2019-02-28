Kremalı Sebzeli Makarna

Malzemeler:
200 gram haşlanmış midye veya şapka makarna (barilla)
Yarım brokoli (çiçeklerine ayrılmış, az haşlanmış)
250 gram ıspanak (yaprakları)
1 kutu krema
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber
1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar
Üzeri için;
1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri veya eski kaşar
Yapılışı:
Derin bir tavaya zeytinyağını ve sarımsakları ekleyin, kavurun.
Önce ıspanağı daha sonra az haşlanmış brokoli çiçeklerini tavaya ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.
Kremayı, tuzu ve karabiberi ekleyin 2 dakika daha pişirin.
Parmesanı ve haşlanmış makarnayı ekledikten sonra güzelce karıştırın ve ocaktan alın.
Servis ederken üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin.
Afiyet Olsun
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