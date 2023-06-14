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    Kremasız mantar çorbası tarifi! Mantar çorbası nasıl yapılır?

    14.06.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yemek davetlerinde herkesin seveceği ve hem tavuğun hem de etin yanına yakışabilecek çorba tarifi arıyorsanız mantar çorbasını denemeniz gerekiyor. Kremasız mantar çorbası tarifi lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. İşte kremasız mantar çorbası tarifi...

    Kremasız mantar çorbası tarifi! Mantar çorbası nasıl yapılır?

    Kremasız mantar çorbası olmaz diyorsanız yanılıyorsunuz! Evde yapacağınız bu çorbanın lezzeti kremayı aratmıyor. Pratik mantar çorbası tüm ev halkının seveceği lezzetler arasında yer alacak.

    MALZEMELER

    • 10 adet kültür mantarı
    • Bir su bardağı süt
    • Bir litre sıcak su
    • 2 yemek kaşığı un
    • Bir adet soğan
    • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
    • Karabiber
    • Tuz
    • Üzeri için:
    • Tereyağı

    TARİF

    • İlk olarak mantarları yıkayın ve ardından minik bir şekilde doğrayın.
    • Soğanları ince ince doğrayın.
    • Tencerede yağı ısıtın ve içine soğanları ilave edip kavurun.
    • Soğanların rengi pembeleşince içine mantarları ekleyin.
    • Mantarları sulanana kadar tencerede çevirin.
    • Şimdi unu ilave edin ve yaklaşık 2 dakika kavurun.
    • Ardından sıcak suyu, karabiberi ve tuzu tencereye alıp kaynamaya bırakın.
    • Su kaynadıktan sonra sütü ekleyin ve süt kaynayana kadar karıştırın.
    • Çorba kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika pişmeye bırakın.
    • Üzerine tereyağı eriterek servis yapabilirsiniz.

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    AFİYET OLSUN!

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