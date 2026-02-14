Mynet Trend

Kreş öğretmeni çocukları eve gönderebilmek için müshil verdi! Şeker diye kandırmış

23 yaşındaki kreş öğretmeni kadının iş yerinde bunaldığını hissedince kafa dinlemek için yaptığı olay pes dedirtti. Öğretmen, çocukları eve göndermek amacıyla çocuklara müshil ilacını şeker diye kandırıp içirdi. Genç kadın, işini kolaylaştırmak için birkaç çocuğa müshil ilacı verdiği iddiasıyla ağırlaştırılmış saldırı girişiminde bulunmak ve çocuğun hayatını veya sağlığını tehlikeye atmak suçlarından yargılanıyor.

Amerika'da bir polis, Salı sabahı geçtiğimiz hafta birden fazla ebeveynin karakolu arayarak çocuklarına kreş öğretmenleri tarafından çiğnenebilir bir müshil verildiğini söylediğini belirtti. Bu, oldukça uçuk bir iddiaydı, ancak doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü şüpheli kreş öğretmeni polis ekiplerine teslim olarak hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

ÇOCUĞU HAFTALARDIR MİDE SORUNU YAŞIYOR

CBS News'te yer alan habere göre; Kreşin, hasta çocukların 24 saat boyunca eve gönderilmesini ve geri dönmemesini gerektiren bir kurala sahipti. Bu nedenle öğretmen, iddiaya göre bunaldığını hissedince gününü boşaltmak için bu durumdan faydalandı. Ancak bir veliye göre, bu tek seferlik bir olay değildi, çünkü haftalardır çocuğunun mide sorunlarının nedenini anlamaya çalışıyordu.

"VİRÜS OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Mağdur annelerden biri, çocuğunun mama formülünü değiştirdiğini, birkaç doktora gittiğini ancak hiçbir şeyin işe yaramadığını belirterek, "Virüs olabileceğini düşündük, o da olumsuz çıktı ama mide rahatsızlığı veya başka bir şey de teşhis edilmedi" dedi.

ŞEKER DİYE KANDIRMIŞ

Kreş öğretmeni, bakımı altındaki 2 yaş ve altı çocukları, çiğnenebilir müshillerin şeker olduğuna inandırarak kandırmış. 23 yaşındaki öğretmenin işini kolaylaştırmak için bu taktiği kaç kez kullandığı bilinmiyor, ancak çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açacak kadar sık yaptığı bildiriliyor.

Bir başka mağdur anne ise, "Çocuğum hâlâ kabızlık çekiyor, doktor bunun müshil ilaçlarının yan etkisi olacağını, ilaçların bırakılmasının bir sonucu olacağını söyledi" diye yakındı.

Yizel J. J tutuklandı ve mahkeme tarihi verildikten sonra gözaltından serbest bırakıldı.

