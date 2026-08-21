Kreşe bırakması gereken torununu otomobilde unuttu! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Kentucky'de 10 aylık bir bebek, büyükannesinin çalıştığı sağlık merkezinin önündeki aracın arka koltuğunda yaklaşık 8 saat kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Polis, olay sırasında hava sıcaklığının 35 dereceye, aracın iç sıcaklığının ise yaklaşık 46 dereceye ulaştığını açıkladı.

BEBEĞİ ARABADA UNUTTU

Scottie Gwyn Crowell, 13 Ağustos'ta Kentucky'nin Madisonville kentindeki Owensboro Health Multicare sağlık merkezinin otoparkında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bebeğin, büyükannesi 61 yaşındaki Dr. Stacey Fazenbaker tarafından aracın arka koltuğunda unutulduğu belirtildi.

Polise göre Fazenbaker, o sabah torununu alarak kreşe bırakmayı teklif etti. Ancak bebeğin babası saat 16.00'da Scottie'yi almak için kreşe gittiğinde, görevliler bebeğin o sabah hiç bırakılmadığını söyledi.

Ailenin yaptığı kontroller sonucunda Fazenbaker'ın bebeği kreşe götürmek yerine doğrudan çalıştığı sağlık merkezine gittiği ve torununu aracın içinde unuttuğu ortaya çıktı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Madisonville Polis Binbaşısı Jason McKnight, Fazenbaker'ın durumu fark ettiğinde bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte aracın yanına koştuğunu ancak artık çok geç olduğunu söyledi. Polis ekipleri bebeğe yaşam kurtarma müdahalesinde bulundu ancak Scottie kurtarılamadı.

Olay günü hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceye kadar yükseldiği, aracın içerisindeki sıcaklığın ise 46 dereceyi bulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fazenbaker'ın olayın ardından uyuşturucu ve alkol testine tabi tutulduğu, ancak polis ekiplerinin testlerin pozitif çıkmasını beklemediği aktarıldı.

Polis soruşturması devam ederken şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi. McKnight, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tablo netleştikçe büyük jüri önünde suçlama talep edilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Scottie'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

AİLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Fazenbaker'ın yaklaşık bir yıl önce kızı Sydni Crowell'a yakın olmak için Madisonville'e taşındığı öğrenildi. 33 yaşındaki Sydni Crowell'ın da bölgede kadın doğum uzmanı olarak çalıştığı belirtildi.

Scottie'nin kız kardeşi Emmy Fazenbaker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğe duyduğu sevgiyi ifade ederek taziye mesajı yayımladı.

Scottie'nin, ailesinin ikinci çocuğu olduğu ve 20 Eylül 2025'te tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği bildirildi.

Bebeğin annesi Sydni Crowell'ın, St. Louis'deki Mercy Hospital'da uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra Şubat 2025'te Madison'daki bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başladığı aktarıldı.