Kriket nedir, nasıl oynanır?

Sporun değerleri evrensel olarak kabul görmektedir. Sporun taşıdığı maneviyat tüm sporcuların ve sporseverlerin taşıdığı ortak bir ahlak ve düşünce sistemidir. Takım sporlarındaki birlik, beraberlik, aidiyet ve sorumluluk bilinci branşlar arası geçiş yapan bütüncül bir davranış biçimidir.

Branşlar bölgesel veya kıtasal olarak kültürel bağların bir parçası olabilir. Kimi ülkelerde birtakım spor branşlarına yatkınlık ve ilginin daha fazla olduğu görülebilir. Öyle ki bazı spor dallarının dünyanın başka bir kısmında gördüğü ilgi şaşırtıcı olabilmektedir. Kriket ise Asya ve diğer İngilizce konuşulan bölgelerde yüksek popülariteye sahiptir.

Kriket nedir?

Kriket, 11'er oyuncudan oluşan iki takım arasında, sopa (beyaz) ve top ile oynanan oldukça renkli bir spor dalıdır. Kriketi ilgi çekici kılan ana özelliği içerisinde diğer takım sporlarından taşıdığı benzerlikleridir. Beyzbol, futbol ve çim hokeyi gibi türlerden izler taşıyan özgün bir spor dalıdır. Dünya nüfusunun en kalabalık bölgelerinden birisi olan Güney Asya'da oldukça popülerdir. Takip edilme konusunda 1 milyar kişi barajını aşan majör branşlardan birisidir.

Koloni dönemine dayanan kriket tarihi özelliği ile İngiltere'de de popüler bir spor olmasına sebep olmaktadır. Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde bilinirliği görece düşüktür. Osmanlı İmparatorluğu'nda kriket; 1882'de Güney Afrika'da "Ottoman CC" adıyla kurulan kriket takımıyla köklü bir geçmişe sahiptir. Ancak sonrasında bu spor unutulmaya yüz tutmuştur. Lakin 2004 yılından itibaren Türkiye'de "ulusal kriket ligi" düzenlenmeye başlanmıştır.

Kriket nasıl oynanır?

Kriket oval biçiminde çim sahada oynanır. Oyun çizgileri 20 metrelik bir alanı kapsar. Oyunun merkezinde, üzerinde "stump" adı verilen üç çubuk bulunan bir "wicket" vardır. Wicketlar; üç dikey çubuktan (stump) ve üzerinde duran iki küçük çubuktan (bail) oluşur. Amaç, sopalar aracılığıyla topu wicketlardan geçirerek rakibinden daha fazla "run" (sayı) yapmaktır.

Kriket oyuncuları wicketların çevresine 4 ayrı pozisyonda dizilir. Batter (Vurucu) topa vurarak sayı (run) kazanmaya çalışan oyuncudur. Aynı anda iki takımın da wicketlerinin önünde birer vurucu bulunur. Bowler (Top Atıcı) ise topu rakibin wicketın vurucusuna doğru atan oyuncudur.

Top atıcının amacı rakip vurucunun arkasında pozisyon alan wicket-keeper (kaleci) topu tutamadan wicketı devirmektir. Top atıcının attığı top hem vurucuyu hem de kaleciyi geçmek zorundadır. Vurucular atıcıların topunu karşılamayı başarırsa fielder (saha oyuncusu 9 kişi olurlar) topu yakalamadan "run"a başlar. Saha oyuncuları topu yakalarsa vurucuları "out" ederek sayı yapmasını engeller.

Krikette run (sayı) nasıl yapılır?

Sayı kazanmak için vurucu topa vurduktan sonra, iki vurucu da karşılıklı wicketlarının önüne koşarak yer değiştirir. Her başarılı gidiş-geliş 1 "run" demektir. Top sahanın sınırına ulaşmadan birden fazla koşu da yapılabilir. Vurulan top yerde sekerek sahanın sınır çizgisinden çıkarsa 4 sayı; vurulan top yere değmeden sınır çizgisinden çıkarsa 6 sayı kazanılır.

Öte yandan savunma (Fielding) takımı topu yakalayarak vurucuyu "caught" yaparak veya topu wicketa atarak "run out" ile vurucuyu "out" etmeye çalışır. Savunma takımının karşılamalarıyla rakipten 10 vurucu out olunca veya over sınırı dolunca vuruş sırası diğer takıma geçer. Türlerine göre farklılık olsa da genel amaç en çok sayıyı (run) yapan takımın kazanmasıdır.