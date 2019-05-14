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Kripto para ödemelerinde kullanabileceğiniz telefon

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TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 08:45 | Son Güncelleme

Firmanın amiral gemisi model olan Exodus’un bir varyasyonu olarak piyasaya sürülecek Exodus 1s modeli, BTC alt yapısında node olarak kullanılabilecek. Böylece telefon üzerinden yapılan BTC ödemeleri hızlı şekilde gerçekleşebilecek. Ancak telefon üzerinde kripto para madencilik uygulamaları çalıştırılmayacak.

Kripto para ödemelerinde kullanabileceğiniz telefon

250-300 dolar aralığında fiyat etikesine sahip olacak telefon için 200 GB boyutundaki BTC dosyalarını yükleyebilmek için özel SD kart seçeneği olacak. BTC işlemlerin gerçekleştirmek için gerekli olacak cüzdan uygulamalarını da yüksek hızlı özel SD kartlar üzerinden çalıştırmak mümkün olacak.

Telefonun, 2019’un üçüncü çeyreğinin sonunda piyasada olması bekleniyor. Telefonun işlemcisi, ekran detayları, hafızası gibi teknik özellikler hakkında da henüz bilgi verilmedi.
HTC’nin Decentralized Chief Officer’ı Phil Chen’ın yorumuna göre, HTC Exodus 1s gibi telefonların piyasada yaygınlaşmasıyla, BTC alt yapısında iyileşme olacağı ve ödemelerin daha hızlı işlem göreceği de bekleniyor. Kripto para konusunda

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Anahtar Kelimeler:
kripto para exodus

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