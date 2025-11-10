Mynet Trend

Kris Jenner'ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler

Jeff Bezos’un 165 milyon dolarlık malikanesinde düzenlenen Kris Jenner’ın 70. yaş doğum günü partisi olaylı geçti. Defalarca kez şikayet edilen partiye polis iki kere uyarıda bulundu. Parti düzenlenirken malikaneye çıkan sokağa sahte çit çekildiği anlaşıldı.

Kris Jenner'ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler
Çiğdem Sevinç

Kardashian ailesinin ünlü annesi Kris Jenner, 70. yaşına yakışır şekilde tam anlamıyla Hollywood’u yerinden oynatan bir parti verdi. Ancak eğlence o kadar abartıldı ki, Beverly Hills sakinleri defalarca kez 911’i aradı.

Kris Jenner ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler 1

YÜKSES SESTEN ŞİKAYET EDİLDİLER

TMZ’nin haberine göre kutlama, Jeff Bezos ve Lauren Sánchez’in 165 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşti. Partide Bruno Mars sahne aldı. Komşular müzik sesinin fazla yüksel olmasından şikayette bulundu. Polis, komşuların şikâyeti üzerine eve geldi.

Kris Jenner ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler 2

SOKAĞI ÇİTLERLE KAPATMIŞLAR

Polisin ilk uyarısından sonra sorun bitmedi. gece ilerledikçe polis, malikaneye çıkan sokağı kapatmak için kullanılan dev sahte çitlerin izinsiz yerleştirildiğini fark etti. Çitlerin kaldırılması için talimat veren polis, ikinci kez partiye uyarıda bulundu.

Kris Jenner ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler 3

300 KİŞİLİK DEV KADRO

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı James Bond temalı partide, adeta Hollywood yıldızlar geçidi yaşandı.

Oprah Winfrey, Mariah Carey, Adele, Meghan Markle – Prens Harry, Paris Hilton, Snoop Dogg, Sarah Paulson, Naomi Watts gibi isimler gecedeydi.

Kris Jenner ın partisine baskın: Polis 2 kere kapıya dayandı! Defalarca kez şikayet edildiler 4

Parti, Kardashian kamera ekibi olmadan, sadece konuklar tarafından görüntülendi.

