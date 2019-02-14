Mynet Trend

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 14.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen "İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler" dedi.

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor." dedi.

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.

Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu:

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız."

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler."

Bu arada Kartal'da çökme tehlikesiyle boşaltılan 8 riskli binadan birinin bodrum katındaki kolon ve kirişleri görüntülendi.

Görüntülerde, kolon ve kirişlerin kırıldığı, demirlerin kullanılamaz hale geldiği ve risk taşıdığı görüldü.

KAYNAK:AA

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Vatandaş akın etti! Fiyatı bin 500 lirayı bulduVatandaş akın etti! Fiyatı bin 500 lirayı buldu
10 soruda EYT sorunu! Emekliler neden yaşa takıldı?10 soruda EYT sorunu! Emekliler neden yaşa takıldı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen kentsel dönüşüm

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor

18 yıldır takım elbisesini giyip simit satıyor

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bizim apartmanda öyle ama ne taşıncak para nede evi tekrardan yaptıracak para
kartal belediyesi sürekli çalcağına denetim yapsın
üzerine düşeni yapmayanlar yine konuşmuşlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Ekspresi biletleri karaborsada

Vatandaş akın etti! Fiyatı bin 500 lirayı buldu

Emeklilikte yaşa takılanlar nedir, kaç kişidir? EYT'ler hangi yasaya takıldı, sorun nasıl çözülecek?

10 soruda EYT sorunu! Emekliler neden yaşa takıldı?

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

İstanbul'da ilk kez gördüler! Daha ucuza satılıyor

Bursa'da atölye açtı... 550 yıllık saatleri tamir edip ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor!

Türkiye'nin her yerinden müşterisi var! 550 yıllık...

Türkiye nüfusu açıklandı! Hangi ilde kaç kişi yaşıyor?

Türkiye nüfusu açıklandı! Hangi ilde kaç kişi yaşıyor?

Araç muayenesi için randevu almak isterken dolandırıldılar

Bu dolandırıcılığa dikkat! 7 dakikası 15 lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.