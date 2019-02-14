Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, binalarının riskli olduğunu düşünen vatandaşların özellikle içlerini, bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, "Taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor." dedi.

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.

Bölgedeki 8 apartmanın daha yıkılacağını ifade eden Gürgen, şöyle konuştu:

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız."

Gürgen, vatandaşların binalarını en iyi kendilerinin bildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: