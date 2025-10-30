Mynet Trend

Kruvaziyer gemisinde trajedi: 80 yaşındaki kadını adada unuttular!

Lüks bir kruvaziyer gemi ile yolculuk eden 80 yaşındaki yolcu kadın, gemi ekibi tarafından adada unutuldu. Mürettebat, kadının gemide olmadığını anlayınca adaya geri döndü. Pazar sabahı bulunan kadının hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Çiğdem Sevinç

Avustralya’da, Büyük Set Resifi yakınlarındaki Lizard Adası’nda yaşanan trajik ölüm büyük ses getirdi. 80 yaşında bir kadın kruvaziyer gemisi tarafından adada unutuldu. Ertesi gün gidip bakıldığında ise acı tabloyla karşılaştılar.

Kruvaziyer gemisinde trajedi: 80 yaşındaki kadını adada unuttular! 1

FARK ETMEDEN ADADAN AYRILDILAR

Kadın, Coral Adventurer adlı gemiyle seyahat ediyordu. Cumartesi günü, gemideki diğer yolcularla birlikte adada yürüyüşe çıktı. Ancak bir süre sonra dinlenmek için gruptan ayrıldı. Akşam saatlerinde gemi, kadının eksik olduğunu fark etmeden adadan ayrıldı.

Kruvaziyer gemisinde trajedi: 80 yaşındaki kadını adada unuttular! 2

CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Mürettebat, kadının gemide olmadığını anlayınca birkaç saat sonra geri döndü ve geniş çaplı bir arama başlatıldı. Kadının cansız bedeni pazar sabahı bulundu. Ölüm nedenine dair detaylar henüz açıklanmadı.

Kruvaziyer gemisinde trajedi: 80 yaşındaki kadını adada unuttular! 3

Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu (AMSA) olayla ilgili soruşturma başlattı ve bu hafta içinde gemi mürettebatıyla görüşeceğini duyurdu.

Mynet'in Sesi
