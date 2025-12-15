Mynet Trend

Hollywood yönetmeni Rob Reiner ve eşi evlerinde ölü bulunmuştu! Oğulları tutuklandı

ABD, Hollywood’un ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele’nin öldürülmesini konuşuyor. Los Angeles'taki evlerinde bıçaklanmış halde bulunan ünlü çiftin oğulları Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efsanevi Hollywood film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ve eşi Michele’nin Los Angeles’ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Emniyet yetkilileri, çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü açıkladı.

4 MİLYON DOLAR KEFALET ÜCRETİ

Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner’ın oğlu Nick Reiner’ın anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak, Los Angeles Cezaevi’ne gönderildiğini açıkladı. 32 yarşındaki Nick Reiner’ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi.
Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

