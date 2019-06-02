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Kuaförde dehşet anları! Kocasını bıçakladı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.06.2019 14:52 | Son Güncelleme

Samsun'da boşanma davaları devam eden ayrı yaşadığı kocasını ekmek bıçağı ile ağır yaralayan genç kadın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kuaförde dehşet anları! Kocasını bıçakladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan erkek kuaförü içinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra K.(20) adlı 2 çocuk annesi kadın, şiddetli geçimsizlik yüzünden yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı ve 1 ay önce de boşanma davası açtığı 9 yıllık kocası olan Selim K.'nin (20) iş yerine giderek burada aralarında çıkan tartışma sonucu yanında götürdüğü ekmek bıçağı ile kocasını bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

Kocasının darp ettiği iddia edilen ve kendisine yaklaşmama kararı olduğu öğrenilen genç kadın kocasını karın boşluğu, sol bacak, sol kol ve kasık bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selim K., tedavi altına alındı. Selim K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ancak eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kübra K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından suçta kullandığı ekmek bıçağı ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, olay günü de darp ederek yaraladığını belirten Kübra K., olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Sorgulanması tamamlanan Kübra K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuaför kadın bıçak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
20 yaşında kadın fakat 9 yıllık kocası!!!
kadın ve erkek 20 yaşında ve 11 yıllık evlimi :)
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