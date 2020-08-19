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  4. Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!

Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 18:01 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak popülerliğe kavuşan Çiğdem Çelik şu sıralar ise Show TV’nin sevilen programı Kuaförüm Sensin’de yarışmayı sürdürüyor. Fiziksel görüntüsü ve diğer yarışmacılarla arasındaki diyaloglarla dikkatleri üzerine çeken Çiğdem Çelik’in hayatı merak ediliyor.

Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!

Çiğdem Çelik sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu’nun paylaştığı İşte Benim Stilim programıyla tanındı. Yarışmayla birlikte geniş bir hayran kitlesine kavuşan fenomen yarışmacı geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka yüz hatlarına sahip oldu. Eski haliyle arasında büyük bir fark bulunan Çiğdem Çelik’in sosyal medya kullanımını arttırması dikkatleri gözlerden kaçmadı. Çiğdem Çelik Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle hayatını paylaşmaya devam ederken; güzel yarışmacının verdiği cesur pozlar ise eleştiri oklarının bir kez daha doğrultulmasına sebep oldu.
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İşte Benim Stilim yarışmasının ardından TV 8 kanalının bir diğer programı Fenomen’e katılan Çiğdem Çelik bir süre köşesine çekildi. Çiğdem Çelik ekran kariyerine dair inzivasına Kuaförüm Sensin yarışmasıyla son verdi. Sessizliğini Show TV ekranlarına gelen Kuaförüm Sensin yarışmasıyla bozan Çelik hakkında araştırmalar arttı. Jüri üyeliğini Bülent Ersoy, Işıl Reçber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in paylaştığı Kuförüm Sensin programına Çiğdem Çelik damgasını vurdu. Tanınırlığı her gçeen gün artan fenomen yarışmacı hakkında “Çiğdem Çelik kimdir, Çiğdem Çelik estetiksiz hali nasıldır” sorularının cevapları araştırılıyor.

KUAFÖRÜM SENSİN ÇİĞDEM KİMDİR?

Kuaförüm Sensin programında makyöz Gül Mammadova ve kuaför Berna Kanberoğlu ile aynı takımda model olarak mücadele eden Çiğdem Çelik her hafta 10 bin TL’lik ödülün sahibi olabilmek için kıyasıya rekabet etmeyi sürdürüyor.
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İşte Benim Stilim, İşte Benim Stilim All Star ve Fenomen programlarına katılmadan önce Çiğdem Çelik özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyordu. İşte Benim Stilim programına katılmak için hosteslik mesleğine veda eden Çiğdem Çelik Instagram hesabından eski uçuş günlerine dair paylaşımlarını yapmayı tercih ediyor.
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Bulgaristan göçmeni bir annenin kızı olarak 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Özel hayatını paylaşmaktan çekinmeyen Çiğdem annesi ve kardeşleriyle beraber İstanbul’da yaşamayı sürdürüyor. Çiğdem Çelik yaş olarak 39 yaşındadır. Çiğdem Çelik boy olarak 1.65 metredir. Çiğdem Çelik kilosu ise 53’tür.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
off offff Allahım yardım et ne olcak bu halimiz hep mi bakıcaz :(
cirkin bee
Kim Kardashian çakmasi ...
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