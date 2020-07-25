Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma sonuçları

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım Engin Koray Özlem oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanlar belli oldu. Haftanın en az puanını alan Sedat - Eda - Çiğdem üçlüsü yarışmadan elendi.

ÇİĞDEM YENİ TAKIMIYLA DEVAM ETTİ

Hazal aldığı iş teklifi nedeniyle yarışmaya veda etmek istediğini söyledi. Tayfun ve Serap ise yarışmaya Çiğdem ile devam etmek istediğini söyledi. Jüri üyelerinin onayıyla Tayfun ve Serap'ın ekibine geçti.



