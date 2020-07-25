MAGAZİN
Geri Dön
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma sonuçları

TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma sonuçları

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 24 Temmuz Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu ve Bülent Ersoy, Işıl Reçber ile Seçkin Süngüç'ün jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu. Peki Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Hangi yarışmacı veda etti? Kuaförüm Sensin'de hafta birincisi kim oldu? İşte Kuaförüm Sensin finalinde yaşananlar.

Bülent Ersoy, Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç'lü yeni jürisiyle ekranlarda olan Kuaförüm Sensin'in 24 Temmuz 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde birinci olan belli oldu. Kuaförüm Sensin’de haftanın finali yine çekişmeli geçti.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 24 Temmuz Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım Engin Koray Özlem oldu.

kuaför2

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanlar belli oldu. Haftanın en az puanını alan Sedat - Eda - Çiğdem üçlüsü yarışmadan elendi.

sedakuaför

ÇİĞDEM YENİ TAKIMIYLA DEVAM ETTİ

Hazal aldığı iş teklifi nedeniyle yarışmaya veda etmek istediğini söyledi. Tayfun ve Serap ise yarışmaya Çiğdem ile devam etmek istediğini söyledi. Jüri üyelerinin onayıyla Tayfun ve Serap'ın ekibine geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Meğer doğruymuş! Meğer doğruymuş!
MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özlem Yıldız tatil pozlarıyla beğeni topladı!

Tatil pozlarıyla beğeni topladı!

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mohammed Ayad MasterChef'ten neden diskalifiye oldu?

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti! Elçin Özsoy kimdir?

Ünlü radyocudan acı haber!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Temmuz Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'dan elenen isim belli oldu!

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bebekleriyle poz verdi!

Ünlü çiftten bebekleriyle ilk pozlar

İlginizi Çekebilir

Özlem Yıldız tatil pozlarıyla beğeni topladı!

Tatil pozlarıyla beğeni topladı!

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Mohammed Ayad MasterChef'ten neden diskalifiye oldu?

MasterChef Türkiye'de diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Türkiye'de final turuna çıkan Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

Radyocu Elçin Özsoy hayatını kaybetti! Elçin Özsoy kimdir?

Ünlü radyocudan acı haber!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 24 Temmuz Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'dan elenen isim belli oldu!

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çifti bebekleriyle poz verdi!

Ünlü çiftten bebekleriyle ilk pozlar

Uygulamada Aç