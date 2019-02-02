Küba'ya meteor düştü! İşte o anlar

Yerel medyanın aktardığına göre, görgü tanıkları şiddetli patlama olduğunu, gökyüzünde ateş ve duman bulutu gördüklerini bildirdi. Cibercuba portalındaki habere göre, olay yerinde bulunan bazı gazeteciler, savaş uçağının patladığını gördüklerini iddia etti.

Diğer yandan ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Key West Ulusal Meteoroloji Hizmeti, meteorun düşmüş olabileceğini bildirdi. Hizmetten yapılan açıklamada, “Florida Keys gökyüzünde meteor görüldüğü yönünde bilgi alıyoruz. Görünüşe bakılırsa meteor, Küba’nın batısındaki Viñales kenti yakınlarına düştü” dendi.

Rusya’nın Küba Büyükelçiliğinin ataşesi Zaurbek Makayev, Küba’nın batısındaki şiddetli patlama sesinin büyük ihtimalle meteor düşmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Makayev, “Kübalı yetkililerin verdiği bilgiye göre patlama, Viñales bölgesinde meydana geldi. Bu kesinlikle uçağın patlaması değildi. Kübalı yetkililerin görüşüne göre büyük ihtimalle meteordur” dedi.

İlk belirlemelere göre olayda ölü veya yaralılar yok.

(Sputnik / İHA)

