Küba nerede, hangi kıtada, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Karayipler’de bir ada ülkesi olan Küba, Yengeç Dönencesi’nin hemen yakınında yer alır ve Amerika Birleşik Devletleri, Meksika gibi ülkelere komşudur. Küba’nın coğrafi ve kültürel çeşitliliği, renkli bir ülke olarak bilinmesine neden olur. Küba nüfusu toplamda 11 milyonu aşar. Yönetim şekliyle de yıllardır herkesin ilgi odağı olan Küba’nın renkli dünyasını yakından tanımak ve Küba resmi dili, Küba ekonomisi, Küba kültürü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. İşte Küba hakkında bilgiler...

Küba Nasıl Bir Ülke?

Küba yönetim şekli cumhuriyet olan bir ülkedir. Karayipler’de yer alan bir ada ülkesi olan Küba başkenti Havana, ülkenin aynı zamanda en büyük şehridir. Küba’nın Havana’dan sonraki ikinci büyük şehri Santiago de Cuba’dır. Küba'nın önemli şehirleri arasında Trinidad, Varadero, Santa Clara yer alır.

Küba’nın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, batısında Meksika, güneyinde Jamaika gibi ülkeler bulunur. Küba tropikal bir iklime sahiptir. Küba resmi dili İspanyolcadır. Yeryüzündeki en büyük 13. ada olan Küba’nın uzunluğu 1232.5 kilometredir.