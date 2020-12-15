Küba nerede, hangi kıtada, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Karayipler’de bir ada ülkesi olan Küba, Yengeç Dönencesi’nin hemen yakınında yer alır ve Amerika Birleşik Devletleri, Meksika gibi ülkelere komşudur. Küba’nın coğrafi ve kültürel çeşitliliği, renkli bir ülke olarak bilinmesine neden olur. Küba nüfusu toplamda 11 milyonu aşar. Yönetim şekliyle de yıllardır herkesin ilgi odağı olan Küba’nın renkli dünyasını yakından tanımak ve Küba resmi dili, Küba ekonomisi, Küba kültürü hakkında detaylı bilgiye sahip olmak için bu yazıyı inceleyebilirsiniz. İşte Küba hakkında bilgiler...
Küba yönetim şekli cumhuriyet olan bir ülkedir. Karayipler’de yer alan bir ada ülkesi olan Küba başkenti Havana, ülkenin aynı zamanda en büyük şehridir. Küba’nın Havana’dan sonraki ikinci büyük şehri Santiago de Cuba’dır. Küba'nın önemli şehirleri arasında Trinidad, Varadero, Santa Clara yer alır.
Küba’nın kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri, batısında Meksika, güneyinde Jamaika gibi ülkeler bulunur. Küba tropikal bir iklime sahiptir. Küba resmi dili İspanyolcadır. Yeryüzündeki en büyük 13. ada olan Küba’nın uzunluğu 1232.5 kilometredir.
Küba hangi kıtada diye merak ediyorsanız, bu ülkenin Kuzey Amerika kıtasının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Küba, Yengeç Dönencesi’nin başında ve Meksika Körfezi’nin girişinde yer alıyor. Kendi de bir ada olan Küba’nın çevresini pek çok ada sarar. Ülkenin ikinci büyük adası Juventud’dur. Ülkenin en yüksek noktası 2005 metre ile Turquino Doruğu’dur. Yarı tropik bir iklime sahip Küba’nın yıllık ortalama sıcaklığı 26°C’dir. Yaz ve kış aylarındaki sıcaklık farkı azdır. Dönem dönem büyük kasırgalar görülür.
Küba Cumhuriyeti, tek parti egemenliğine dayalı sosyalist bir devlettir. Küba Komünist Partisi’nin devlet yönetimindeki ağırlığı 1976 Anayasası’nda belirtilmiştir. Son değişikler ile komünizm ibaresi anayasadan çıkarılmıştır.
Küba’da ekonominin yaklaşık yüzde 90’ı devletin kontrolü altındadır. Genel itibariyle sosyalist ilkelere göre hareket edilen Küba’da balıkçılık ve hayvancılık yaygındır. Puro ve kahve üretiminde dünyanın önde gelen adreslerindendir. 1959 yılından beri Amerika tarafından Küba’ya ambargo uygulanır.
Küba’nın kullandığı para birimi Küba Pezosu’dur.
Küba kültürü İspanyol ve Afrika kültürlerinden izler taşır. Başta beyzbol olmak üzere basketbol, voleybol, atletizm ve boks gibi sporlar Küba’da yaygın olarak oynanır. Amerika Birleşik Devletleri ile olan tarihi geçmişi kültürel etkilerde de görülür.
Okur yazar oranı oldukça yüksek olan Küba’nın 19. yüzyıldan itibaren gelişen edebiyatı bağımsızlık ve özgürlük temalarının sıklıkla işlenmesiyle öne çıkar.
Küba’da 250’den fazla müze bulunur.
Küba'nın anayasasında resmi dine dair bir açıklama bulunmuyor. Din ve inanç çeşitliliğinin bulunduğu Küba'da yüzde 60 oranında Katolik, yüzde 5 oranında Protestan ve yüzde 24 oranında ise Ateist vardır.
Küba’da her köşede bir canlı müzik grubuna denk gelebilirsiniz. Hareketli dansları ve müzikleriyle öne çıkan Küba müziği köklü bir geçmişe sahiptir. Bolero, Mambo, Cha Cha gibi danslar Küba’ya aittir. Başkent Havana’da hareketli bir gece hayatı vardır.
Küba’da sıklıkla ızgarada pişmiş et tüketilir. İspanyol-Karayip karışımı bir mutfağa sahiplerdir. Domuz eti, deniz mahsulleri, fasulye, avokado, kızarmış muz gibi ürünler fazlalıkla tüketilir. Ülkenin en bilinen yemeği siyah barbunyalı beyaz pirinç pilavı olan Congri’dir.
Küba ile Türkiye arasında doğrudan uçuşlar bulunur. 15 saate kadar süren uçak yolculuğuyla doğrudan ya da çeşitli Avrupa ülkelerinden aktarma yaparak gidebilirsiniz.
Küba seyahatleriniz için vize almanız gerekir.
Adındaki benzerlik nedeniyle “Kuba Cami nerede?” sorusunun cevabı oldukça merak edilir. Kuba Mescidi ya da Kuba Cami, Suudi Arabistan’ın Medine şehrinde yer alır.
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