Kübra Açıl Survivor Panorama'dan yorumcu oldu! Şeyma Subaşı ve eski kocasının sevgilisinden yorum

Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın Acun Ilıcalı ile arasının çok iyi olduğu biliniyor. Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da eski eşin ablasıyla yakın arkadaş... Bu arkadaşlık işe de yansıdı. Ilıcalı aldığı yeni kararla Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ı Survivor Panorama'da moderatör yaptı.

Kübra Açıl'ın moderatör olması Survivor izleyicisini mutlu etmedi. Çoğu takipçi "Olmamış", "Ne alaka", "Yakışmamış", "Başarısız" yorumlarında bulundu.

Kübra Açıl'a ilk destek kardeşi Şeyma Subaşı'dan geldi. Subaşı paylaşımında "Gurur duyuyorum" dedi. Açıl'a bir sonraki destek ise Şubaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan geldi. Altunkaya paylaşıma kalp emojisi koydu.

Bu yorumlardan sonra bazı takipçiler "Bu nasıl ilişti ağı" yorumunda bulundu.

KÜBRA AÇIL'IN MESLEĞİ

Kübra Açıl'ın mesleği merak konusu oldu. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl spor eğitmenliği yapıyordu. Açıl'ın Duru isminde bir kızı var. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu. Kübra Açıl, Şeyma Subaşı'nın ablasıdır.



