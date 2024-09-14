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  4. Kübra'nın Ali Cemal'i Ferit Kaya evleniyor! Kına gecesinden ilk görüntüler

Kübra'nın Ali Cemal'i Ferit Kaya evleniyor! Kına gecesinden ilk görüntüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.09.2024 15:03
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Son olarak Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kübra dizisinde Ali Cemal karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferit Kaya'dan müjdeli haber geldi. Geçen haziran ayında aile arasında Yasemin Ceren Topçu’yla nişanlanan Kaya evleniyor.

Kübra'nın Ali Cemal'i Ferit Kaya evleniyor! Kına gecesinden ilk görüntüler

MYNET-Kuzgun, Çukur, Mavera, Alparslan: Büyük Selçuklu, Gönül, Yargı ve son olarak Kübra gibi birçok başarılı projede yer alan Ferit Kaya dünyaevine giriyor.

Geçen haziran ayında aile arasında Yasemin Ceren Topçu’yla nişanlanan Ferit Kaya dün akşam müstakbel eşiyle bir kına gecesi organize etti.

KINA GECESİ

Düğün için memleketi Diyarbakır'a giden Ferit Kaya bu akşam da nikah masasına oturacak. Ferit Kaya'nın kına gecesinden ilk görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Ünlü isme; 'hayırlı olsun', 'çok mutlu olun' gibi tebrik mesajları yağdı.

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Ferit Kaya önümüzdeki günlerde Mardin’de çekilecek olan Kanal D’nin yeni dizisi “Alboranın Sert Kışı” projesinde Demir Baybars karakterine hayat verecek.

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