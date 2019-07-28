Kübranur Esir bronz madalya kazandı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Gençler Avrupa Kupası’nın ilk gününde tatamiye çıkan judoculardan Kübranur Esir, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
40 ülkeden 174’ü kadın toplam 500 judocunun mücadele verdiği müsabakalarda Kübranur Esir ilk turu bay geçti. Çeyrek final maçında Litvanyalı rakibini altın skorda ipponla yenen Esir, yarı finalde Alman Samira Bouizgarne ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen mücadelenin normal süresi puansız tamamlandı. Altın skor bölümünde Alman rakibine yenilen Esir, bronz madalya karşılaşmasına kaldı. Brezilyalı rakibi Luiza Cruz’u waza-ari puanıyla yenen Kübranur Esir, üçüncülük kürsüsünde yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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