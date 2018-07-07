Kucka: Buradayım. Burada kalacağım

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'da, Kucka, Cafer Tosun ve Hüseyin Türkmen, sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Kucka, yeni sezon hazırlıklarını iyi bir ortamda devam ettiğini belirterek, "İlk hafta olması dolayısıyla genelde koşu ve fitness yani salon tarzı çalışmalarımız var.

Topla yeni yeni çalışmaya başladık. Bu da çok normal. İlk hafta itibariyle çok iyi bir başlangıç yaptığımızı ve çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. 1-1.5 ay gibi uzun süren bir tatil sürecinden sonra çalışmalara başlıyorsunuz. Elbette kendimiz bireysel çalışmalarımızı yapıyoruz. Ancak bu takımla yapılan çalışmalara eşdeğer değil. Hocalarımızla birlikte koşulara başladık. Tabii ki bu yorgunluk oluşturuyor, bu yorgunluğun olması normal. Şimdi yoruluyoruz ki ileride çok daha rahat edelim, sezon başladığında yorgunluk olmasın” diye konuştu. "Gençlere gereken yardımı ağabeyleri olarak yapacağız" Takımdaki genç oyuncularla ilgili olarak ise Kucka, şunları söyledi:

"Tecrübeli oyuncular olarak bizlerin onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü biz de o süreçlerden geçtik. Bu süreçte onların yardıma ihtiyacı var. Çalışmanın ilk haftasındayız. Bu haftalarda genellikle fiziksel-kondisyon çalışılır. Kondisyon çalıştığımız haftalarda genç arkadaşlarımız hakkında yorum yapmak doğru olmaz, çünkü yeni başlıyoruz çalışmalarımıza. Umarım onların güzel bir gelecekleri olacak. Biz ağabeyleri olarak onlara gereken yardımı her zaman yapmaya hazırız.” "Ünal Karaman iyi bir insan ve iyi bir hoca" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın çok iyi bir insan ve hoca olduğunu belirten Kucka, "Benim ilk haftada edindiğim izlenim hocamız çok iyi bir insan. Futbolcunun ne hissettiğini, neler düşünebildiğini, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Kampta yavaş yavaş birbirimizi tanıma fırsatı bulacağız. Kampa yaptığımız toplantılarla ve geçireceğimiz süre ile hocamız bizi biz de onu iyi tanıyacağız. Ancak hocamızdan edindiğimiz ilk izlenim gerçekten iyi bir insan ve hoca olduğu yönünde” açıklamasında bulundu.

"Daha iyi bir Kucka olacak" Kendi performansına ilişkin de konuşan Kucka, “Sezon boyu on aylık süreçte bazı maçlar iyi bazı maçlarda da ne kadar elinizden geleni yapmaya çalışsanız kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim de hedefim geçen sezondan çok daha iyi olmak. Hedefimiz tabii ki takım için elimden gelen maksimum faydayı sağlayabilmek. Bunun için çalışıyoruz zaten” dedi.

Kulübün ekonomik anlamda yaşadığı sorunları futbolcular olarak kendilerinin konuşmasının doğru olmadığına vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Biz oyuncular olarak ekonomik durumlardan bahsetmesek daha iyi olur. Çünkü sahada çıkıp takımımıza en iyi katkıyı sağlamaya çalışan insanlarız. Bu anlamda ekonomik durum hakkında konuşmasak daha iyi olur” ifadelerini kullandı. "Ben buradayım. Burada kalacağım" Slovak oyuncu hakkında ortaya atılan transfer iddialarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Ben buradayım ve burada kalacağım. Ancak bunu söyleyebilirim." Cafer Tosun: "Beklentileri boşa çıkarmamak için çok çalışıyorum"

Trabzonspor’la ilk defa kampa katılan genç oyuncu Cafer Tosun, beklentileri boşa çıkarmamak için çok çalıştığını belirterek, "Trabzonspor A Takımı ile ilk kampım, burada olduğum için çok mutluyum, Trabzonspor’un bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Günü iki antrenmanla, yoğun bir tempoda geçirirken, her geçen gün geliştiğimizi hissedebiliyoruz. Yoruluyoruz, gelişiyoruz. Ağabeylerimiz bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Burak, Onur, Olcay ağabey hem saha içinde hem de saha dışında bize çok yardımcı oluyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu kamp sonuna kadar böyle devam eder. Burada çok güzel bir aile ortamı var ve çok mutluyuz” dedi.

Cafer, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene Yusuf ve Abdülkadir’in performansı göz doldurdu. Onların iyi bir performans göstermeleri bütün gözleri altyapıya çevirdi. Benden beklentiler olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak formayı giymeyi hedefliyorum.” Hüseyin Türkmen: "Formaya talibim"

Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, genç oyuncular olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Burada kendimizi göstermek ve bize verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Buradaki aile ortamı çok güzel, ağabeylerimiz bize çok destek oluyor. Nasıl çalışacağımızı, nerede neler yapacağımızı, hatta nasıl dinleneceğimizi söylüyor. Hocalarımız toplantılarda bize çalışmaların faydalarından bahsederken, nasıl yapmamız gerektiğini de anlatıyor” diye konuştu.

Genç futbolcu, takımdaki stoper sıkıntısını bildiğini ve kendisinin de formaya talip olduğunu söyledi. Hüseyin, “Sezon bittiğinde sadece bir hafta dinlendim ve burada kendimi göstermek istediğim için çalışmalarıma devam ettim. Kampa hazır bir şekilde geldim. Formayı istediğim için de buraya en iyi şekilde adapte oldum. Evet takımımızda stoper eksiği var, bu yüzden kendimi gerçekten olumlu bir şekilde geliştirip devam etmek ve bu takımda kalıp formayı giymek istiyorum” şeklinde konuştu.