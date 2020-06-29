Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Modern dünyanın yoğunluğu içerisinde nefes alabildiğimiz yegane yerler balkonlar oldu. Müzik dinlemek, misafirlerinizle sohbet etmek ve hobilerinize zaman ayırmak için ideal olan balkonlar; tüm bu fonksiyonları karşılayacak kadar büyük olmayabilir. Bu problemden doğru balkon dekorasyonu ile kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

HER BALKONA YEŞİL GEREK!

Kutu gibi bir balkona eşyaları zar zor sığdırırken saksılar hayal mi oldu? Olmasın! Küçük bir balkonunuz olsa dahi, onu yeşillikler ve çiçeklerle donatabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, çiçeklerinizi de balkonunuz gibi minik seçmek. Evet, sukulentlerden bahsediyoruz. Minik ebatları sayesinde minimum yer kaplayan sukulentler, balkonunuzda bulunan en küçük alanlara dahi sığabilir. Birden fazla sukulenti halat yardımıyla birbirine bağlayarak duvara astığınızda, balkonunuz için hoş bir duvar görünümü oluşturabilirsiniz.

BALKONUNUZDA AÇIK RENKLER TERCİH EDİN!

Açık renk tonları, bulunduğu alanı olduğundan daha büyük gösterir. Bu da, balkonunuzun dar ve sıkışık görüntüsünü ortadan kaldıracaktır. İşe duvarları boyayarak başlayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir açık rengi duvarlarınıza uygulayabilirsiniz. Eşyalarınızın renkleri arasında da bütünlük tercih ederseniz çok daha temiz bir dekorasyon görünümü oluşacaktır. İskandinav tarzı bembeyaz odalardan ilham alarak seçilen eşyalar, bu tarz balkonlar için kurtarıcıdır.