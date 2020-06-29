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Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla açılan balkon sezonu, kimileri için tatil rahatlığı sunarken diğerleri için minik bir hayal kırıklığı sebebi olabilir. Evet, küçük balkonu olanlardan bahsediyoruz. O minicik balkonunuzu en fonksiyonel şekilde kullanmak ve büyük balkon konforu yakalamak istiyorsanız tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz. Bu ipuçları ile balkonunuzu baştan yaratacaksınız.

Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Modern dünyanın yoğunluğu içerisinde nefes alabildiğimiz yegane yerler balkonlar oldu. Müzik dinlemek, misafirlerinizle sohbet etmek ve hobilerinize zaman ayırmak için ideal olan balkonlar; tüm bu fonksiyonları karşılayacak kadar büyük olmayabilir. Bu problemden doğru balkon dekorasyonu ile kurtulabilirsiniz. İşte detaylar...

HER BALKONA YEŞİL GEREK!

Kutu gibi bir balkona eşyaları zar zor sığdırırken saksılar hayal mi oldu? Olmasın! Küçük bir balkonunuz olsa dahi, onu yeşillikler ve çiçeklerle donatabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, çiçeklerinizi de balkonunuz gibi minik seçmek. Evet, sukulentlerden bahsediyoruz. Minik ebatları sayesinde minimum yer kaplayan sukulentler, balkonunuzda bulunan en küçük alanlara dahi sığabilir. Birden fazla sukulenti halat yardımıyla birbirine bağlayarak duvara astığınızda, balkonunuz için hoş bir duvar görünümü oluşturabilirsiniz.

BALKONUNUZDA AÇIK RENKLER TERCİH EDİN!

Açık renk tonları, bulunduğu alanı olduğundan daha büyük gösterir. Bu da, balkonunuzun dar ve sıkışık görüntüsünü ortadan kaldıracaktır. İşe duvarları boyayarak başlayabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir açık rengi duvarlarınıza uygulayabilirsiniz. Eşyalarınızın renkleri arasında da bütünlük tercih ederseniz çok daha temiz bir dekorasyon görünümü oluşacaktır. İskandinav tarzı bembeyaz odalardan ilham alarak seçilen eşyalar, bu tarz balkonlar için kurtarıcıdır.

Ayrıca, dar balkonlar için en büyük tehlikeyi de unutmamak gerek; eşya kalabalığı! Görünürde ne kadar çok ufak tefek eşya olursa, balkon o kadar karman çorman ve küçük görünür.

ODAĞI TEK BİR ALANDA TOPLAYIN!

Balkonun her yerinde dekorasyon detayları bulundurmak yerine tüm odağı tek bir yerde toplayabilirsiniz. Bunu isterseniz renk oyunlarıyla ya da dekoratif eşyalarla yapabilirsiniz. Önemli olan; diğer alanlarda temiz, net ve sade bir tarz yakalarken yalnızca bir köşede işi canlandırmaktır. Bu sayede, odaya giren kişi ilk olarak renkli köşenizi fark edecek ama diğer alanlar asla göz yormayacaktır. Bu renkli köşede, son zamanları favori dekorasyon ürünlerinden olan makrome duvar süslerini tercih edebilirsiniz.

ÇOK FONKSİYONLU EŞYALAR KULLANIN!

Küçük balkonlar için en ideal eşyalar, birden fazla amaca hizmet edenlerdir. İçerisinde saklama alanı bulunan bir puf, açılır kapanır masalar, toplanabilir sandalyeler gibi eşyalar kurtarıcınız olacak. Her ne kadar dekoratif obje gibi görünseler de, hasır sepetler büyük miktarda saklama alanı sunarlar.

Duvarlar da çok fonksiyonlu alanlardır. İki duvar arasında bulunan girintiye uygun bir ahşap parçası bularak kendinize özel bir raf yapabilirsiniz. Üçgen duvar köşeleri, işe yaramaz gibi görünseler de aslında üçgen sehpalar için favori alanlardır.

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