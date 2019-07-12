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Küçük çocuk keçiyle birlikte salıncakta böyle sallandı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta sallanan küçük çocuk, renkli görüntüler oluşturdu.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney köyünde evin bahçesindeki salıncakta bir süre kardeşi Sadık ile vakit geçiren küçük Salih, evin yakınında bulunan keçi yavrusunu kucağına alarak salıncakta sallanmak istedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Dedesi Salih Cantürk’ün de yardımıyla keçi yavrusunu kucağına alan küçük Salih’in keçi yavrusuyla salıncakta sallanması renkli görüntüler oluştu. Küçük Salih, çekilen görüntüde, “Neden keçiyle sallanmak istedin?” sorusuna, “Keçimi eğlendirmek istedik” diyerek yanıt veriyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop keçi salıncak

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