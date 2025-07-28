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Nilgün Akbıyık

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Küçük ellerde büyük rahatsızlık: El-ayak-ağız hastalığı!

28.07.2025 12:20
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Genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen el-ayak-ağız hastalığı, okulların açık olduğu dönemlerde sık rastlansa da yaz aylarında da hızla yayılabiliyor. Ateş, döküntü ve ağız içi yaralarıyla çocukları zorlayan el ayak ağız hastalığı, ebeveynler için de zorlu bir süreç.

Kreş ve anaokulu gibi toplu alanlarda hızla yayılan bir virüs: El-ayak-ağız hastalığı... Özellikle 1-5 yaş arasındaki çocuklarda sıkça görülüyor ve bulaşıcılığı çok yüksek. Nedeni genellikle Coxsackie virüsü olan bu enfeksiyon, adını vücutta en sık görüldüğü yerlerden alıyor.

HASTALIĞIN İLK BELİRTİSİ

Hastalığın ilk belirtisi genellikle hafif ateş ve iştahsızlık. Ardından ağız içinde küçük, ağrılı yaralar ve ellerde, ayak tabanlarında kırmızı döküntüler ortaya çıkıyor. Bu döküntüler zamanla su toplayabilir ve kaşıntılı hale gelebilir.

Hastalığa yakalanan çocuk huzursuz olur, yemek yemek istemez ve gece uykuları bozulur.

Hem çocukları hem de aileleri zorlayan hastalığa dair iyi haber şu: Hastalık çoğu zaman 7-10 gün içinde kendiliğinden geçiyor.

Özellikle ağız içindeki yaralar nedeniyle çocuklar sıvı kaybı yaşayabilir. Bu nedenle bol sıvı alımı ve gerekirse doktor takibi devreye girmeli.

Daha ciddi vakalarda döküntüler yayılabilir, yüksek ateş uzayabilir ya da tırnak düşmeleri gibi geçici etkiler gözlenebilir. Nadir de olsa bazı türleri beyin iltihabına kadar varabilecek komplikasyonlar yapabildiğinden, ihmal edilmemelidir.

Küçük ellerde büyük rahatsızlık: El-ayak-ağız hastalığı! 1

HASTA ÇOCUĞU İZOLE EDİN

Virüs dışkı ve salya yoluyla bulaştığı için hijyen önlemleri çok önemlidir. Oyuncaklar, masa yüzeyleri, eller... Her şey düzenli dezenfekte edilmeli. Hasta bir çocuk en az birkaç gün izole edilmelidir.

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