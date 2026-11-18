Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6), Yeni Zelanda’dan başlayarak oyunseverlerle buluştu. Ancak oyunun hangi konsollarda çalışacağı ve eski nesil cihazlarda oynanıp oynanamayacağı merak ediliyor. Peki GTA 6 nerede, nasıl oynanır? GTA 6 PS4'te oynanır mı?

GTA 6 PS4'TE OYNANIR MI?

GTA 6, PlayStation 4 (PS4) konsollarında oynanamayacak.

Sony, PlayStation'ın Türkiye internet sitesinde yer alan GTA 6 sayfasında oyunun yalnızca PlayStation 5 konsollarında oynanabileceğini açıkça belirtiyor.

Buna göre GTA 6'nın PS4 ve PS4 Pro için bir sürümü bulunmuyor.

Dolayısıyla PlayStation 4 kullanıcılarının GTA 6'yı kendi konsollarına indirerek çalıştırmaları mümkün olmayacak.

GTA 6 HANGİ KONSOLLARDA OYNANIR?

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarında yerel olarak oynanabilecek.

Sony, GTA 6'nın PlayStation 5 Pro için geliştirilmiş özellikler sunacağını da açıkladı.

GTA 6'nın konsollara göre oynanabilirlik durumu şöyle:

Konsol GTA 6 oynanabilir mi? PlayStation 5 Evet PlayStation 5 Digital Edition Evet PlayStation 5 Pro Evet PlayStation 4 Hayır PlayStation 4 Pro Hayır Xbox Series X Evet Xbox Series S Evet Xbox One Desteklenen bölgelerde bulut üzerinden

GTA 6 XBOX ONE'DA OYNANIR MI?

GTA 6'nın Xbox One için yerel olarak çalışan bir sürümü bulunmuyor. Ancak Microsoft, Xbox One kullanıcıları için farklı bir oynama yöntemi duyurdu.

Microsoft'un 10 Kasım 2026 tarihli açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım'dan itibaren Xbox Cloud Gaming üzerinden Xbox One konsollarında oynanabilecek.

Bulut üzerinden oynama sırasında oyun doğrudan Xbox One donanımında çalıştırılmıyor.

Microsoft, GTA 6'nın Xbox Cloud Gaming üzerinden oynandığında Xbox Series S grafik ayarlarını kullanacağını belirtiyor.

Şirketin açıklamasına göre bulut üzerinden erişim, ABD doğu saatiyle 19 Kasım saat 01.00'de başlayacak.

Ancak bu özellik yalnızca Xbox Cloud Gaming'in desteklendiği pazarlarda kullanılabilecek. Microsoft, hizmetin kullanılabilirliğinin ülkeye, cihaza ve hesap koşullarına göre değişebileceğini belirtiyor. GTA 6'nın bulut üzerinden oynanabilmesi için oyunun ayrıca satın alınması gerekiyor.

Xbox Cloud Gaming Türkiye’de resmi olarak sunulmuyor.

GTA 6 NEREDEN VE NASIL OYNANIR?

GTA 6, PlayStation 5 kullanıcıları tarafından PlayStation Store üzerinden satın alınabilecek.

Xbox Series X/S kullanıcıları ise oyunu Microsoft Store üzerinden satın alabilecek.

Rockstar Games, oyunun Standart Sürüm ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı sürümünü duyurdu.

Oyunun dijital sürümünü satın alan kullanıcılar, kendi konsollarına indirerek resmi açılış saatinden itibaren oynamaya başlayabilecek.

GTA 6'nın kutulu sürümünde fiziksel oyun diski bulunmuyor. Bunun yerine kutuda dijital indirme kodu yer alıyor.

GTA 6 NASIL İNDİRİLİR, KAÇ GB YER KAPLAR?

Rockstar Games, GTA 6'nın ön yükleme sürecini 10 Kasım 2026'da başlattı.

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları, ön sipariş verdikleri oyunu çıkış tarihinden önce konsollarına indirebiliyor.

GTA 6'nın ön yüklemesi, kullanılan cihaza bağlı olarak 212 GB'a kadar boş depolama alanı gerektirebiliyor.

Oyunun önceden indirilmesi, resmi çıkış saatinden önce oynanabileceği anlamına gelmiyor.

GTA 6 PC'DE OYNANABİLECEK Mİ?

Rockstar Games, GTA 6'nın bilgisayar sürümünü henüz resmen duyurmadı.

Şirketin açıklamalarında oyunun yerel olarak çalışacağı platformlar arasında yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S bulunuyor.

GTA 6'nın PC çıkış tarihi ve bilgisayar sistem gereksinimleri de henüz açıklanmış değil.

GTA 6 ONLINE MI, TEK OYUNCULU MU?

Rockstar Games, GTA 6'yı tek oyunculu bir deneyim olarak tanımlıyor.

Sony'nin Türkiye'deki PlayStation mağazasında da GTA 6 için çevrimdışı oynama desteği ve tek oyunculu deneyim bilgileri yer alıyor.

Dolayısıyla oyunun duyurulan hikâye modu için sürekli çevrimiçi çok oyunculu bir deneyim zorunluluğu bulunmuyor.