Guinness Dünya Rekorları, 17 Kasım'da Japonya'nın Chiba Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Futa'yı esaret altındaki en yaşlı kızıl panda olarak ilan etti. 23 yaşındaki hayvan için düzenlenen törene yüzlerce kişi ilgi gösterdi.

Guinness Dünya Rekorları temsilcisi, rekor sertifikasını hayvanat bahçesi yetkililerine teslim etti. Futa'nın bakıcıları da törende onunla ilgili anılarını paylaştı.

Kızıl pandaların ortalama yaşam süresi 12 ila 17 yıl arasında değişiyor. Futa'dan önce rekor, ABD'deki ZooMontana'da yaşayan ve 21 yıl 265 gün ömür süren Taylor'a aitti.

İKİ AYAĞININ ÜZERİNDE DURMASIYLA ÜNLENMİŞTİ

5 Temmuz 2003'te Shizuoka Belediye Nihondaira Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen Futa, adını babası Fufu'dan aldı. 2004 yılında Chiba Hayvanat Bahçesi'ne taşınan panda, o tarihten bu yana burada yaşıyor.

Futa, iki arka ayağının üzerinde dik durmasıyla Japonya genelinde büyük ilgi görmüştü. Bu sıra dışı hareketi sayesinde kısa sürede tanınan panda, bir içecek reklamında da yer almıştı.

Guinness Dünya Rekorları, Futa'nın yıllar sonra yeniden hayranlarının ilgisini çektiğini belirterek rekorunu duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ, İŞTAHI YERİNDE

Futa'nın 2007-2019 yılları arasında bakımını üstlenen eski hayvanat bahçesi görevlisi Masahira Hamada, pandanın gördüğü ilgiden şaşkınlık duyduğunu söyledi.

Hamada, Futa'nın bakımını yaptığı dönemde sağlık durumuyla ilgili endişe yaşamadıklarını ve hayvanın her zaman çok sevildiğini ifade etti.