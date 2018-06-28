MAGAZİN

Küçük İskender’den üzen haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Ünlü şair Küçük İskender’e kanser teşhisi kondu. Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu

Küçük İskender’den üzen haber

Cumhuriyet'in haberine göre; 54 yaşındaki şair Küçük İskender hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor. Küçük İskender en son “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü kazandı. 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçük İskender ikinci waliz

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