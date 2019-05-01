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Küçük kızının yanında kapkaça uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 23:11 | Son Güncelleme

Mersin’de yolda kızıyla yürüyen bir kadının, kapkaç yoluyla telefonunu alıp kaçan 2 kişi, önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı. Biri 18 yaşından küçük 2 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Olayı ’ölümle tehdit’ ettiği çocuğa yaptıran şahıs ise emniyet çıkışı gazetecilerin "Neden alındınız?" sorusuna ’kapkaç yaptığımız için’ cevabını verdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez ilçe Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi’nde küçük kızı ile yürüyen Lübnan Uyruklu H.E.’nin telefonu konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınarak, çalındı. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kadın, telefonunun çalındığını ve şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ve bölgede çalışma yapan ekipler, şahsın kimliğini ve açık adresini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ’suça sürüklenen çocuk’ A.K. ile onu bu işte kullanan ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan M.K.’yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

A.K.’nin Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, olay tarihinde birlikte gezdiği M.K.’nin kapkaç suçunu yapması için kendisini ölümle tehdit ettiğini, müşteki kadının telefonunu kapkaç suretiyle aldıktan sonra telefonu kendisine verdiğini beyan etti. Yapılan incelemelerde de telefonu satan kişinin M.K. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin çocuklara kapkaç yaptırdığınız doğru mu sorusuna "yok öyle bir şey" diyen M.K., ’neden alındınız’ sorusuna da "kapkaç yaptığımız için" cevabını verdi.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan A.K.’nin, kadının konuşurken cep telefonunu alıp, kaçması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralara göre yolda kızıyla birlikte yürürken cep telefonuyla konuşan kadının arkasından biri yürüyor. Bir süre kadının arkasında yürüdükten sonra koşmaya başlayan A.K., kadının telefonunu alıp, kaçıyor. Telefonu alıp kaçan şahıs koşarak olay yerinden uzaklaşırken, çaresiz kalan kadın ise çocuğuyla birlikte yürüyerek arkasından gidiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
mersin kapkaç

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