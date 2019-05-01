Küçük kızının yanında kapkaça uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez ilçe Yenişehir ilçesine bağlı Pirireis Mahallesi’nde küçük kızı ile yürüyen Lübnan Uyruklu H.E.’nin telefonu konuştuğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle alınarak, çalındı. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden kadın, telefonunun çalındığını ve şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık 40 güvenlik kamerasını inceleyen ve bölgede çalışma yapan ekipler, şahsın kimliğini ve açık adresini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ’suça sürüklenen çocuk’ A.K. ile onu bu işte kullanan ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan M.K.’yi gözaltına aldı.

ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

A.K.’nin Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifadesinde, olay tarihinde birlikte gezdiği M.K.’nin kapkaç suçunu yapması için kendisini ölümle tehdit ettiğini, müşteki kadının telefonunu kapkaç suretiyle aldıktan sonra telefonu kendisine verdiğini beyan etti. Yapılan incelemelerde de telefonu satan kişinin M.K. olduğu belirlendi.