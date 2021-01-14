Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Kabak çekirdeği, kuruyemişler içerisinde kalorisi neredeyse en düşük olan seçeneklerden bir tanesidir. Ama miktar söylemek gerekirse bir avuç sayılabilir. Günde bir avuç kabak çekirdeği yenebilir. Bu da yaklaşık 100 kalori civarındadır.

Kabak çekirdeğinin en önemli özelliği çok iyi bir lif kaynağı olmasıdır. Bağırsaklarla çok iyi anlaşır. Özellikle kabızlık problemi çekenler ve bunu kronik bir şekilde yaşayanlar, her gün bir avuç kabak çekirdeği yemelidir. Ama kilo problemi olan ve bu sırada zayıflama diyeti yapan kişiler günaşırı yiyebilir.

Kabak çekirdeğinin idrar yolları hastalıklarına çok iyi geldiğini ve prostat hastalıklarına olumlu etkide bulunduğunu bilmekteyiz.

DEMİR VE ÇİNKO ZENGİNİ

Kabak çekirdeği antioksidanlar, demir, çinko, magnezyum ve diğer birçok besin maddesi bakımından zengindir. 28 gramı yaklaşık 151 kalori içerir.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN YÜKSEK

Kabak çekirdeği, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar iltihabı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.