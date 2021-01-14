YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 14.01.2021 10:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabak çekirdeği küçük olabilir ama değerli besinlerle doludur. Sadece küçük bir miktarını yemek size önemli miktarda sağlıklı yağ, magnezyum ve çinko sağlayabilir. Bu nedenle, kabak çekirdeği çeşitli sağlık yararları ile ön plana çıkar. Gelin detaylıca bu küçük mucizeyi ele alalım. İşte kabak çekirdeğinin faydaları.

Kabak çekirdeği, kuruyemişler içerisinde kalorisi neredeyse en düşük olan seçeneklerden bir tanesidir. Ama miktar söylemek gerekirse bir avuç sayılabilir. Günde bir avuç kabak çekirdeği yenebilir. Bu da yaklaşık 100 kalori civarındadır.

Kabak çekirdeğinin en önemli özelliği çok iyi bir lif kaynağı olmasıdır. Bağırsaklarla çok iyi anlaşır. Özellikle kabızlık problemi çekenler ve bunu kronik bir şekilde yaşayanlar, her gün bir avuç kabak çekirdeği yemelidir. Ama kilo problemi olan ve bu sırada zayıflama diyeti yapan kişiler günaşırı yiyebilir.

Kabak çekirdeğinin idrar yolları hastalıklarına çok iyi geldiğini ve prostat hastalıklarına olumlu etkide bulunduğunu bilmekteyiz.

DEMİR VE ÇİNKO ZENGİNİ

Kabak çekirdeği antioksidanlar, demir, çinko, magnezyum ve diğer birçok besin maddesi bakımından zengindir. 28 gramı yaklaşık 151 kalori içerir.

ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN YÜKSEK

Kabak çekirdeği, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar iltihabı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Kabak çekirdeğindeki yüksek antioksidan seviyelerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir.

MİDE, GÖĞÜS GİBİ KANSERLERİN RİSKİNİ AZALTIR

Kabak çekirdeği bakımından zengin beslenme, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Büyük bir gözlemsel çalışma, onları yemenin menopoz sonrası kadınlarda azalmış meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu buldu.

Diğer araştırmalar, kabak çekirdeğindeki lignanların meme kanserini önlemede ve tedavi etmede önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Kabak çekirdeği, prostat bezinin büyüdüğü ve idrara çıkma sorunlarına neden olan iyi huylu prostat hiperplazisinin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kabak çekirdeğini veya ürünlerini takviye olarak almanın aşırı aktif mesanenin semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kabak çekirdeği iyi bir antioksidan, magnezyum, çinko ve yağ asitleri kaynağıdır ve bunların tümü kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Nitrik oksit kan damarlarını genişletmeye, kan akışını iyileştirmeye ve atardamarlarınızda plak büyümesi riskini azaltmaya yardımcı olur.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR

Hayvan çalışmaları, kabak, kabak çekirdeği, kabak çekirdeği tozu ve kabak suyunun kan şekerini azaltabileceğini göstermiştir. Bu, özellikle kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte güçlük çeken diyabetli kişiler için önemlidir. Kabak çekirdeğinin yüksek magnezyum içeriği diyabet üzerindeki olumlu etkisinden sorumlu olabilir.

SPERM KALİTESİNİ ARTIRABİLİR

Düşük çinko seviyeleri, düşük sperm kalitesi ve erkeklerde artan kısırlık riski ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği zengin bir çinko kaynağı olduğu için sperm kalitesini artırabilir. Farelerde yapılan bir araştırmadan elde edilen kanıtlar, insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu hasarlardan da koruyabileceklerini göstermektedir. Kabak çekirdeği ayrıca antioksidanlar ve sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilecek ve genel sağlığı iyileştirebilecek diğer besinler bakımından da yüksektir.

Tüm bu faktörler birlikte, özellikle erkeklerde doğurganlık seviyelerine ve üreme fonksiyonuna fayda sağlayabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?
MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi! MasterChef'te yapıldı, tarifi merak edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Sağlık deposu lahana turşusunu evde yapmayı denediniz mi?

Sağlık deposu lahana turşusunu evde yapmayı denediniz mi?

İçi akışkan, dışı sert: Lezzetinden çatır çatır çatlıyor!

İçi akışkan, dışı sert: Lezzetinden çatır çatır çatlıyor!

Kimsenin dudak bükmeden yiyeceği İzmir köfte tarifi! Altın değerinde püf noktası...

Kimsenin dudak bükmeden yiyeceği İzmir köfte tarifi! Altın değerinde püf noktası...

Mozaik pasta tarifi ile nefis bir tatlı molasına ne dersiniz?

Mozaik pasta tarifi ile nefis bir tatlı molasına ne dersiniz?

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sağlıklı hücreleri çalıştırıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor!

Sağlıklı hücreleri çalıştırıyor, bağışıklığı çelik gibi yapıyor!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor!

Üzeri nar gibi kızarıyor su böreği tadında oluyor!

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Diğer Haberler

Gaz yapan yiyecekler nelerdir? Gaz yapan yiyecekleri nasıl hazırlamak gerekir?

Bu besinleri tüketirken bir kez daha düşünün!

Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?

Neden kahvaltıda çikolata yiyerek güne başlamalıyız?

Balın mucizevi 7 faydası! Hafızayı güçlendiriyor, uyku problemini yok ediyor

Şifa kaynağı balın mucizevi faydaları! Sofranızdan eksik etmeyeceksiniz

Kırmızı et pişirmenin püf noktaları! Lokum gibi dağılmasını istiyorsanız...

Restoranlardan farksız tat! Bakın püf noktası neymiş

Gerçek çikolata nasıl anlaşılır? Kaliteli çikolata nasıl görünür? Ağzınıza koyduğunuz an bunu hissediyorsanız...

Bu ipucu kalitesini ele veriyor! Ağzınıza koyduğunuz an...

Sodanın faydaları saymakla bitmiyor! Tüketirken bunlara dikkat

Sindirimi rahatlatıyor diye içiyorduk ama... Faydaları saymakla bitmiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.