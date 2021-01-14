Küçük mucize kabak çekirdeğinin faydaları! Sperm kalitesini artırırken...

Kabak çekirdeği, kuruyemişler içerisinde kalorisi neredeyse en düşük olan seçeneklerden bir tanesidir. Ama miktar söylemek gerekirse bir avuç sayılabilir. Günde bir avuç kabak çekirdeği yenebilir. Bu da yaklaşık 100 kalori civarındadır.
Kabak çekirdeğinin en önemli özelliği çok iyi bir lif kaynağı olmasıdır. Bağırsaklarla çok iyi anlaşır. Özellikle kabızlık problemi çekenler ve bunu kronik bir şekilde yaşayanlar, her gün bir avuç kabak çekirdeği yemelidir. Ama kilo problemi olan ve bu sırada zayıflama diyeti yapan kişiler günaşırı yiyebilir.
Kabak çekirdeğinin idrar yolları hastalıklarına çok iyi geldiğini ve prostat hastalıklarına olumlu etkide bulunduğunu bilmekteyiz.
Kabak çekirdeği antioksidanlar, demir, çinko, magnezyum ve diğer birçok besin maddesi bakımından zengindir. 28 gramı yaklaşık 151 kalori içerir.
Kabak çekirdeği, karotenoidler ve E vitamini gibi antioksidanlar içerir. Antioksidanlar iltihabı azaltabilir ve hücrelerinizi zararlı serbest radikallerden koruyabilir. Bu nedenle antioksidan açısından zengin yiyecekler tüketmek birçok hastalığa karşı korunmaya yardımcı olabilir.
Kabak çekirdeğindeki yüksek antioksidan seviyelerinin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden kısmen sorumlu olduğu düşünülmektedir.
Kabak çekirdeği bakımından zengin beslenme, mide, göğüs, akciğer, prostat ve kolon kanseri riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.
Büyük bir gözlemsel çalışma, onları yemenin menopoz sonrası kadınlarda azalmış meme kanseri riski ile ilişkili olduğunu buldu.
Diğer araştırmalar, kabak çekirdeğindeki lignanların meme kanserini önlemede ve tedavi etmede önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.
Kabak çekirdeği, prostat bezinin büyüdüğü ve idrara çıkma sorunlarına neden olan iyi huylu prostat hiperplazisinin semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kabak çekirdeğini veya ürünlerini takviye olarak almanın aşırı aktif mesanenin semptomlarını tedavi etmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
Kabak çekirdeği iyi bir antioksidan, magnezyum, çinko ve yağ asitleri kaynağıdır ve bunların tümü kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Nitrik oksit kan damarlarını genişletmeye, kan akışını iyileştirmeye ve atardamarlarınızda plak büyümesi riskini azaltmaya yardımcı olur.
Hayvan çalışmaları, kabak, kabak çekirdeği, kabak çekirdeği tozu ve kabak suyunun kan şekerini azaltabileceğini göstermiştir. Bu, özellikle kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte güçlük çeken diyabetli kişiler için önemlidir. Kabak çekirdeğinin yüksek magnezyum içeriği diyabet üzerindeki olumlu etkisinden sorumlu olabilir.
Düşük çinko seviyeleri, düşük sperm kalitesi ve erkeklerde artan kısırlık riski ile ilişkilidir. Kabak çekirdeği zengin bir çinko kaynağı olduğu için sperm kalitesini artırabilir. Farelerde yapılan bir araştırmadan elde edilen kanıtlar, insan spermini kemoterapi ve otoimmün hastalıkların neden olduğu hasarlardan da koruyabileceklerini göstermektedir. Kabak çekirdeği ayrıca antioksidanlar ve sağlıklı testosteron seviyelerine katkıda bulunabilecek ve genel sağlığı iyileştirebilecek diğer besinler bakımından da yüksektir.
Tüm bu faktörler birlikte, özellikle erkeklerde doğurganlık seviyelerine ve üreme fonksiyonuna fayda sağlayabilir.
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