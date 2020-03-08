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Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor

BURSA HABERLERİ  | 08.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşayan ve hidrosefali, spina bifida, skolyoz, hipertansiyon, böbrek yetmezliği ile gelişim geriliği gibi rahatsızlıklarla mücadele eden 4 yaşındaki Ravzanur Çakır, annesi ve ağabeyiyle yaşama tutunmaya çalışıyor - Anne Bergen Kalaycı: - "Kızımın sırtında bir kesesi var, bunun tedavi edilmesini istiyorum"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'da yaşayan ve çeşitli hastalıklarla mücadele eden 4 yaşındaki Ravzanur Çakır, annesi ve ağabeyinin sevgisiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinde annesi ve ağabeyiyle yaşayan küçük Ravzanur, hidrosefali (beyinde su toplanması), spina bifida (omurgada boşluk oluşması), skolyoz (omurga eğriliği) ve hipertansiyon ile bunlara bağlı ortaya çıkan gelişim geriliği ve organ yetmezliği gibi hastalıkları nedeniyle haftanın hemen her gününü hastanelerde geçiriyor.

Annesinin yardımıyla tedavilere gidebilen yüzde 90 engelli kız, otobüsle yapılan yolculuklarda hastalıkları nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Ravzanur'un hastalıklarına karşı tek başına mücadele veren anne Bergen Kalaycı, kızının konuşması ve sağlığına kavuşması için yardım bekliyor.

Anne Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının hidrosefali hastası olduğunu gebeliğinin 7'nci ayında öğrendiklerini söyledi.

Kızının belinde bir keseyle dünyaya geldiğini ve henüz 3 günlükken bu nedenle ağır bir ameliyat geçirdiğini belirten Kalaycı, "40 gün sonra da hidrosefali nedeniyle başına şant cihazı takıldı. Bugüne kadar 2 defa nöbet geçirdi. Her ay rutin çekimlerimiz var, sürekli hastaneye gidip geliyoruz." dedi.

Kalaycı, hastalıkları nedeniyle 2 yıl kadar önce Ravzanur'a böbrek yetmezliği teşhisinin de konulduğunu dile getirdi.

Ravzanur'un mesanesi normal çalışmadığı için idrarın böbreklerine gittiğini aktaran Kalaycı, "Sol böbreği iflas etti, sağ böbreği ise çalışıyor. Biz bu sebeple sonda kullanıyoruz. Skolyozu da var, bunun tedavisi var ancak böbreklerdeki sorun öncelikli olduğu için bunu halletmeye çalışıyoruz. Diğer böbreği de iflas ederse diyalizi kaldıramaz.
Ravzanur 4 yaşında ama görünüş itibarıyla 1 yaşında bile değil, sadece 7 kilogram." ifadelerini kullandı.

- Dil ve fizik tedavi seanslarının artırılması için destek bekliyor

Kalaycı, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtti.

Çocuğuyla evlere temizliğe giderek kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalıştığını bildiren Kalaycı, "Komşularım da yardımcı oldular. Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Şu an tek geçim kaynağım kızımın engelli maaşı, başka hiçbir şekilde desteğim yok. Ailemin de kendilerine göre durumları var. Kimseye de diyemem." ifadelerini kullandı.

Anne Bergen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Kızımın sırtında bir kesesi var, bunun tedavi edilmesini istiyorum. Batımı var. Henüz konuşamıyor. Devlet ayda 8 seans veriyor ancak bunun 4'ü dil, 4'ü fizik tedavi. Bu çocuğun konuşmaya da ihtiyacı var. Kızımın kazanılmasını istiyorum. Bana bir şey olsa çocuğuma kim bakar, diye endişem de var. Kızımın engelli maaşı ve kaymakamlık yardımıyla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Elektriğim, suyum, doğal gazım geliyor. Ekmek almaya bile param kalmıyor. İmkanım olsa kızım için her gün Bursa'ya gider gelirim."

Ravzanur için sağlanan dil ve fizik tedavi seanslarının artırılmasını talep eden Kalaycı, kızının sağlığına kavuşması ve konuşmaya başlaması için yetkililerden destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hidrosefali Hipertansiyon skolyoz Spina Bifida

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