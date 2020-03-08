Küçük Ravzanur yaşından fazla hastalıkla mücadele ediyor

Kızının belinde bir keseyle dünyaya geldiğini ve henüz 3 günlükken bu nedenle ağır bir ameliyat geçirdiğini belirten Kalaycı, "40 gün sonra da hidrosefali nedeniyle başına şant cihazı takıldı. Bugüne kadar 2 defa nöbet geçirdi. Her ay rutin çekimlerimiz var, sürekli hastaneye gidip geliyoruz." dedi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde annesi ve ağabeyiyle yaşayan küçük Ravzanur, hidrosefali (beyinde su toplanması), spina bifida (omurgada boşluk oluşması), skolyoz (omurga eğriliği) ve hipertansiyon ile bunlara bağlı ortaya çıkan gelişim geriliği ve organ yetmezliği gibi hastalıkları nedeniyle haftanın hemen her gününü hastanelerde geçiriyor.

Kalaycı, hastalıkları nedeniyle 2 yıl kadar önce Ravzanur'a böbrek yetmezliği teşhisinin de konulduğunu dile getirdi.

Ravzanur'un mesanesi normal çalışmadığı için idrarın böbreklerine gittiğini aktaran Kalaycı, "Sol böbreği iflas etti, sağ böbreği ise çalışıyor. Biz bu sebeple sonda kullanıyoruz. Skolyozu da var, bunun tedavisi var ancak böbreklerdeki sorun öncelikli olduğu için bunu halletmeye çalışıyoruz. Diğer böbreği de iflas ederse diyalizi kaldıramaz.

Ravzanur 4 yaşında ama görünüş itibarıyla 1 yaşında bile değil, sadece 7 kilogram." ifadelerini kullandı.

- Dil ve fizik tedavi seanslarının artırılması için destek bekliyor

Kalaycı, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtti.

Çocuğuyla evlere temizliğe giderek kızının tedavi masraflarını karşılamaya çalıştığını bildiren Kalaycı, "Komşularım da yardımcı oldular. Bir şekilde ayakta durmaya çalışıyorum. Şu an tek geçim kaynağım kızımın engelli maaşı, başka hiçbir şekilde desteğim yok. Ailemin de kendilerine göre durumları var. Kimseye de diyemem." ifadelerini kullandı.