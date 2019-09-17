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Küçük yapımcılar Epice’e mi kaçacak?

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TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:10 | Son Güncelleme

Epic Store’un çok sayıda küçük yapımcıyı kendine çekmeye başladığını gören Steam, oyun piyasasındaki liderlerini kaybetme korkusuyla yeni önlemler alıyor.

Küçük yapımcılar Epice’e mi kaçacak?

Dev AAA oyunların otomatik olarak çok fazla like aldığını ve tavsiye edildiğini fark eden Steam, küçük oyunların bu yüzden az göründüğünü itiraf ediyor.

Ancak tavsiye penceresinde görünmeyen bu küçük oyunların şimdi kendilerine hayat alanı bulabilmek için Epic’e kaçmasını istemeyen Valve, Steam’in tavsiye algoritmasını değiştirecek.

Buna göre, tavsiye için gereken minimum beğenilme sayısını çok aşağı çeken Steam, küçük oyunların da artık tavsiye penceresinde görünmesini sağlayacak.

Öte yandan oyun severler de ilgilerini çekmeyen çok sayıda küçük, amatör ve düşük kaliteli oyun tavsiyesi ile karşılaşma riskinden endişe ediyor.

Oyun mağazaları için sürekli yeni oyunlar geliştirerek mağazayı canlı ve çekici tutan küçük oyun yapımcıları büyük önem taşıyor.

Ancak onların oyunlarını promote etmek için nasıl bir yöntem bulacakları henüz netleşmiş değil. Steam oyun tavsiye algoritması ile oynayarak şimdilik küçük yapımcıları mutlu etmeye çalışıyor. Yine de bunun yeterli olmayacağına dair çok sayıda eleştiri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Epic Store Steam

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