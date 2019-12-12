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Küçükçekmece’de belediyeden gelen mesaj şoke etti!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde cep telefonlarına gönderilen İngilizce argo SMS mesaj vatandaşlarda şaşkınlık yarattı. Vatandaşlar gelen İngilizce mesaja anlam veremezken, belediyeden "Kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur" şeklinde açıklama yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nden gece saatlerinde binlerce vatandaşa İngilizce argo içerikli SMS gönderildi. Mesaja anlam veremeyen bir çok vatandaştan ise internetten yazılan mesajın anlamını araştırırken, mesajın sonunda 'hacklendiniz' ifadesinin yer alması ise bazı vatandaşları tedirgin etti. Belediyenin SMS hizmeti aldığı kurumun siber saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.

KİMİ İNTERNETTE ÇEVİRDİ, KİMİ AMERİKA'DAKİ KIZINA GÖNDERDİ

Mesaja anlam vermediklerini ve şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlardan Ahmet Altuntaş isimli bir esnaf , "Böyle bir mesaj geldi. Küfürlü argo. Şaşkınlık içinde baktık okuduk. Anlam veremedim ama hacklendiği durumu var. Belediyenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama bir anlam veremedim. Araştırsınlar. Ne kadar hacklense de küfürlü bir mesajın belediyeden geliyorsa araştırmalarını isterdim" diye konuştu.

AMERİKA'DAKİ KIZINA SORMUŞ

SMS'i görür görmez internetten çeviri yaptırdığını anlatan Muhammed Tavli ise , "Belediyeden mesaj geldi küfür içerikli. Bende merak edip çeviriye yazdım. Küfür etmişler belediyenin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Edememişler. Çoğu vatandaşımıza da mesaj gitti. İngilizce bilen çocuklar var onlar da okuyor. İlk görünce şaşırdım güldüm. Niye olmuş onla ilgili bilgim yok. Belli ki dışarıdan bir müdahale var. Hacklemişler. Çeviride tam çeviremedi küfür içerikli olduğu için" dedi. Bir başka vatandaş ise "İngilizce yazıyor. Anlayamadım. Kızım Amerikada yaşıyor. Ona gönderdim o da açmamamı virüs olduğunu söyledi. Tedirgin olduk belediyeden geliyor güvendiğimiz bir yerden. Şaşırdım" şeklinde konuştu.

kucukcekmece

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Küçükçekmece Belediyesi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sonunda hacklendiniz ifadesi bulunan SMS ile ilgili Küçükçekmece Belediyesi yaptığı açıklamada ," 12/12/2019 05.41'de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyururuz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
%400 Zam kesmedi ; Millete direk küfür etmeye de başladılar
Öyle bir Zamla ne demek istediklerini anlamayanlar varsa diye işi garantiye almışlar
@gamlibaykus41 sende kendin çalıp kendin söylüyorsun hastamısın nesin
elektrik ve doğalgaz ve yakıt zamlarını kastediyorsun galiba dimi
Farkındaysanız hep Chp'nin kazandığı bölgelerde bu oyunlar oynanıyor. Halka Chp'yi kötülemek için elinden geleni yapıyorlar. Bunu yapanlar halkı değil kendini düşünenler. Halkı düşünseler böyle fesat işler yerine halka hizmet ederlerdi ve seçimleri kaybetmezlerdi.
Bir yerimi eksildi okuyanlarin? Ne oldu yani? Belediyeye bu yuzden oy mu vermeyecekler bir sonraki secimlerde :))
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