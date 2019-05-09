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Küçükçekmece'de inanılmaz ölüm

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GÜNDEM  | 09.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de beton mikserinin çarptığı aydınlatma direği kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine devrilerek ölümüne neden oldu.

Halkalı Gümrükyolu Caddesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Beton mikseri sürücüsü İbrahim B. henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mikser yol kenarında bulunan aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk, bu sırada camiden çıktığı öğrenilen ve kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Habil Mutlu'nun üzerine düştü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı görenleri durumu sağlık polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Mutlu'nun yakınları da olay yerine geldi.

Hayatını kaybeden Mutlu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, araç sürücüsü İbrahim B. polis ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece beton mikseri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
chp vekili su içmiş diye hani tutsada kendine tutmasada kendine diyenler varya iste onlara cevabim kusura bakmasin ama eger rahatsizligi varsa ya da tutmuyosa bari insanlarin önünde içmesin önüne tabiki su konur hoş önünüze konulan herseyi icmek zorundamisiniz. Arkadaslar ülkemiz gercekten zor günlerden geciyor birakin akpsini chpsini bilmem nesini birakin cumhurbaskanini elestirmeyi şuan ülke olarak birbirimize kenetlenmeliyiz bakin muslumanlarin haline hepsi birbirinden koptugu için ne haldeler biz ulke olarak bi aileyiz tabiki yanlislarda olucak ama biz birbirimizin ayibini kapatmaliyiz
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