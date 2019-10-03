Mynet Trend

Küçükçekmece Gölü'nde su samuru görenlerin sayısı artıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 03.10.2019 07:38 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Gölü'nde, su samuru görenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl'ünde birden fazla.

Küçükçekmece Gölü'nde su samuru görenlerin sayısında artış yaşanıyor. Suyun üzerinde çok kısa süre durduğunu ifade eden çevre sakinleri su samurlarını meraklı gözlerle izlediklerini ifade etti.

“YAKLAŞIK YARIM SAAT ONU TAKİP ETTİK"

Akrabalarıyla birlikte piknikte su samuru gördüklerini anlatan Fesih Aksoy, “İki buçuk ay önce akrabalarla pikniğe gelmiştik. Orada su samuruna rast geldik. Tam sahil kıyısındaydı. Oralarda geziniyordu. Yaklaşık yarım saat onu takip ettik. Bizim de ilgimizi çekti" dedi.

Orhan Demir ise, “Ben rastlamadım şu ana kadar ama rastlayanlar olmuştur" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere...Küçükçekmece Gölü'nde ortaya çıktı! Nesli tükenmek üzere...

"GÖLÜN ÜSTÜNE ÇIKIYOR ARDINDAN BİR ANDA YOK OLUYOR"

Muammer Demir, “Arkadaşlar gördüklerini söylüyorlar ancak ben kendim görmedim. Arkadaşlar burada gezerken görmüşler. İlk defa gördükleri için şaşırmışlar. Değişik bir hayvan" şeklinde konuşurken, arkadaşlarıyla birlikte su samuru gören Hasan Güleş, “Arkadaşlarım söylemişti ama ben ilk başlarda inanmıyordum. Arkadaşlarımla buluştuğumda, biz hep göl kenarında oturuyoruz, bankta otururken bir baktım sudan bir şey çıktı. Su samurunu çok kez gördüğünü söyleyen arkadaşım da yanımdaydı. Ben de görünce inanmadım başta. Karanlıktı videoya çekemedik. Gölün üstüne çıkıyor ardından bir anda yok oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıKarantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı
Papağan operasyonu! Aracın bagajında böyle bulundularPapağan operasyonu! Aracın bagajında böyle bulundular
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su samuru Küçükçekmece Gölü

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

Bu halinden eser kalmadı! İnanılmaz değişim

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

En iyi kalçanın sahibi belli oldu!

En iyi kalçanın sahibi belli oldu!

Ülkeyi sarsan skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

Ülkeyi sarsan skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Korkunç olay! Aracı durdurup kurşun yağdırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Papağan operasyonu! Aracın bagajında böyle bulundular

Papağan operasyonu! Aracın bagajında böyle bulundular

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Günlük kiralık evde dehşet! Karar verildi

Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldü

Dünyanın en tehlikeli örümceklerinden! Türkiye'de görüldü

TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı! 'Gelme yetişemezsin' dedi, telefonu kapattı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı: Gelme yetişemezsin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İstanbul'da halk otobüsünde alarm: Kimse inmesin, binmesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.