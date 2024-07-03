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  4. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi setinde kaza geçirdi! Dilin Döğer korku dolu anlarını anlattı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi setinde kaza geçirdi! Dilin Döğer korku dolu anlarını anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.07.2024 16:33
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Uğur Güneş, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ekin Türkmen'in başrollerinde yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde korkutan bir kaza yaşandı. Dizide Süreyya Hatun karakterine hayat veren Dilin Döğer yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizi setinde kaza geçirdi! Dilin Döğer korku dolu anlarını anlattı

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları ile paylaştığı O Kız dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile adından söz ettiren Dilin Döğer şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya Hatun karakterine hayat veriyor.

süreyya hatun

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Dilin Döğer Süreyya Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki sahneleri çok beğenilen ünlü oyuncu sette yaşadığı bir kazayı anlattı.

kapak hatun

'BACAĞIMA TEKME YEDİM'

Büyük bir kaza atlattığını söyleyen Döğer at binme sahnesinde kaza geçirdiğini söyledi. Döğer şöyle konuştu; Eğitim veren hocamız çok iyiydi. Ama günün sonunda atın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Gün boyu belki çok yorulduğu için bacağıma tekme yedim. Uzun süre bacağımda iz bıraktı"

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