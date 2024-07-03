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Rüştü Onur Atilla ve Nez aşk pozları paylaştı! Eski eş Sinem Ayyıldız'dan bomba yorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 15:37
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Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık evliliğini 10 Haziran’da noktaladı. Boşanır boşanmaz Nez ile aşk paylaşımı yapan oyuncunun eski eşi Sinem Ayyıldız sessizliğini bozdu. Ayyıldız eski eşine yapılan yorumlara verdiği yanıtlarla olay oldu.

Rüştü Onur Atilla ve Nez aşk pozları paylaştı! Eski eş Sinem Ayyıldız'dan bomba yorum

Güldür Güldür Show ile tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma ile yollarını ayırdı. Sessiz sedasız boşanan çiftten Atilla kısa süre sonra Nez ile aşk pozu paylaştı.

Aşk paylaşımı ihanet iddialarını beraberinde getirdi ancak hem oyuncu hem de Nez bu iddiaları peş peşe yalanladı. Gözler ise eski eşteydi.

Eski eş sessizliğini evliliğine dair yapılan yorumlara yanıt vererek verdi. Mynet'te yer alan habere göre; bir takipçisi Ayyıldız'a "Erkeklerin boşanma sonrası tercih ettikleri kadınlar neden bu kadar kalitesiz oluyor bilen söylesin" yazdı.

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"ACIMAZDI CANIMIZ BU KADAR"

Eski eş ise "çözen bana da söylesin" yanıtını verdi, bununla da kalmadı. Pek çok yoruma yanıt veren Ayyıldız "Herkes hak ettiğini yaşayacak" dedi.

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Sinem Ayyıldız kendisine gelen destek mesajlarından birine ise "Daha güçlü ayağa kalkabilmek için bazen düşmek gerekiyormuş. Keşke damdan olmasa acımazdı canımız bu kadar" yanıtını da verdi.

"BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM"

NoktaTV'ye de konuşan eski eş "Boşanmayı ben istemedim. Ailem için son ana kadar çabaladım. Malum sebeplerden dolayı karşımda üslubuyla son derece kırıcı bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Karşı taraf hak ettiği muameleyi görüyor. Her şey yeterince çirkin. Toparlanmaya ihtiyacım var" dedi.

Express


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