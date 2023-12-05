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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye bomba transfer! Poyraz Karayel'in yıldızı kadroda

05.12.2023 23:10 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin kadrosuna yeni bir yüz eklendi.1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini ele alan dizi her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Diziye daha önce Poyraz Karayel ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi dizilerde de rol alan ünlü oyuncu transfer oldu.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye bomba transfer! Poyraz Karayel'in yıldızı kadroda

Oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bir oyuncu ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sürükleyici konusu ile dikkat çeken diziye çok ünlü bir isim katıldı.

GREGOR'A HAYAT VERECEK

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TRT1’in Akli Film Emre Konuk imzalı dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Fırat Çelik dahil oluyor.

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Dizinin 5’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Çelik, Urfa Haçlı Kontunun oğlu Gregor’a hayat verecek. Son derece korkunç ve merhametsiz bir savaşçı olan Gregor, geçtiği her yerde kan, ölüm ve yıkım bırakan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.

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