Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'ye bomba transfer! Poyraz Karayel'in yıldızı kadroda

Oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız ve Ece Özdikici gibi isimlerin yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bir oyuncu ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre sürükleyici konusu ile dikkat çeken diziye çok ünlü bir isim katıldı.

GREGOR'A HAYAT VERECEK

TRT1’in Akli Film Emre Konuk imzalı dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Fırat Çelik dahil oluyor.

Dizinin 5’inci bölümünde izleyiciyle buluşacak olan Çelik, Urfa Haçlı Kontunun oğlu Gregor’a hayat verecek. Son derece korkunç ve merhametsiz bir savaşçı olan Gregor, geçtiği her yerde kan, ölüm ve yıkım bırakan bir karakter olarak izleyici karşısına çıkacak.







