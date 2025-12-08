EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Kuduz aşısını kim, ne zaman icat etti? Kuduz aşısını ilk kim buldu?

Kuduz virüsüne karşı olarak yapılan deri altından ve dört doz şeklinde uygulanan aşı türü kuduz aşısı olarak adlandırılmaktadır. Aşı uygulanacak olan hastaya dört doz için ilk doz ısırılan gün yaptırılmalıdır. Geri kalan günler ise o günü takip eden 14 gün içinde uygulanmalıdır.

Kuduz aşısını kim, ne zaman icat etti? Kuduz aşısını ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Genel olarak dört doz olarak uygulanan kuduz aşısı, kuduz virüsünün ölümcül etkisine karşı önemli ve kritik bir koruyucu görev üstlenmektedir. Merkezi sinir sistemini ciddi anlamda etkileyen kuduz virüsü bu aşı sayesinde etkisiz hale getirilebilmektedir. Kuduz aşısı ölümcül özellikteki kuduz virüsünü önler, güvenli ve etkili koruma sağlar ayrıca genel halk sağlığı için de son derece önemlidir. Tarihi ise oldukça eskiye dayanır.

Kuduz aşısını kim, ne zaman icat etti?

Dünya genelinde ilk kuduz aşısının 1885 yılında yapıldığı bilinmektedir. 1885 yılının temmuz ayında kuduz aşısı icat edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Önce hayvanlar üzerinde denenen aşı daha sonra insanlar üzerinde de kullanmıştır. Daha öncesinde 1882 yılında yapılan laboratuvar çalışmalarının ardından aşı geliştirilmiştir ve bugün de kullanılan son halini zaman içinde almıştır.

Kuduz aşısı 1882 yılında Luis Pasteur tarafından yapılan laboratuvar çalışmalarını ardından icat edilmiştir. Pasteur mikroskopla bile görüntülenemeyen kuduz virüsünü tespit etmiş ve bulduğu aşıyı bir tavşanda denemiştir. Tavşanı gözlemleyerek kuduz hastalığının omurilik üzerinden tedavi edilebileceğini fark etmiştir.

Kuduz aşısını ilk kim buldu?

Pasteur’un çalışmaları kuduz virüsünün bu virüse maruz kalmış olan bir yarasa ya da köpek aracılığı ile insana geçebileceğini ve ölümcül olabileceğini de keşfetmesini sağlamıştır. Fransız bir mikrobiyolog ve kimyager olan Louis Pasteur, kristal yapı, optik ve izomerlik konularında çalışmalar da yapmıştır.
Ayrıca mayalanma olaylarında ve bulaşıcı olan hastalıklarda mikroorganizmaların etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Kendi adını verdiği pastörizasyon yöntemi ile mayalanabilir sıvıların daha uzun süre bozulmadan saklanabilmelerini de sağlamıştır.

Kuduz aşısını ise kuduz virüsüne sahip bir köpek tarafından ısırılmış olan 9 yaşındaki Joseph ile çalışarak geliştirmiştir. Çocuk iyileşme göstermiş ve üç ay içinde tamamen iyileşmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürperttiİstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürpertti
YDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranıYDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kuduz Aşı kuduz aşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.