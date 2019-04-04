Küflenen yiyeceklerin bazıları bizi hasta etse de birkaçı aslında temizlendiği sürece zararsız olabilir. Siz yine de risk almak istemiyorsanız bu gıdaların tüketiminden de uzak durabilirsiniz. İşte küflendiği zaman çöpe atılmayacak 4 yiyecek;

Küflense bile tüketebileceğiniz 4 yiyecek

Sert peynir Aldığınız sert peynirler dolapta bekleye bekleye küflendiyse çöpe atmak için hızlı davranmayın. Bunun yerine peynirin küflenen kısımlarını tıraşlayın ve zeytinyağı ile ovun. Ardından temiz bir havlu kağıda sarın ve cam kavanozda bu şekilde muhafaza edin. Bu işlemi sık sık tekrar edin. Böylelikle peynirler çok daha sağlam kalacaktır.

Kuru et Bekleme süresi uzadıkça küflenen kuru et ve bu tarz besinleri korkmadan yiyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey küflenen kısımlarını kesip atmak.

Sert sebzeler Az miktarda nem içeren havuç ve lahana gibi sebzeler, yine tüketime uygun besinlerdendir. Eğer küflü kısımları derin ve yoğun değilse etrafını 1 cm kesin. Yıkadıktan sonra tüketebilirsiniz.