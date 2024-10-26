Küfürler savurdu, stüdyoyu dağıttı! Fenomen Cemile'nin kriz geçirdiği anlar olay oldu!

Esra Erol'da programına katılarak canlı yayındaki sinirlenmeleri ve ilginç tepkileriyle viral olan Cemile, aylar sonra Fatih Ürek'ün programıyla ekranlara dönmüştü. NOW'da yayınlanan gelin kaynana programında karşımıza çıkan fenomen isim Cemile, programda ortalığı birbirine kattı, küfürler savurdu.

"KES LAN" DEYİP KÜFÜR ETTİ!

Sık sık sinirli tavırlarıyla programda ve sosyal medyada gündem olan Cemile, bu sefer iyice çıldırdı. Paylaşılan kamera görüntüsünde Cemile, başka bir yarışmacıya önce "Kes lan" deyip ağza alınmayacak küfürler savurdu. Ardından da yanında maketi parçalayıp stüdyoyu terk etti.

Birçok kullanıcı Cemile'nin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve artık programda bulunmaması gerektiğini savundu.

ESRA EROL'DA EŞİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

Cemile, yıllar önce Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia ederek gelmişti. kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile, program sayesinde eşinden boşanmıştı. Cemile'nin eşi Ramazan da yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Programdan sonra ortalıkta görünmeyen Cemile, ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle TikTok'ta yeniden ortaya çıkmıştı.