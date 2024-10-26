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  4. Küfürler savurdu, stüdyoyu dağıttı! Fenomen Cemile'nin kriz geçirdiği anlar olay oldu!

Küfürler savurdu, stüdyoyu dağıttı! Fenomen Cemile'nin kriz geçirdiği anlar olay oldu!

26.10.2024 12:07
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.10.2024 12:07
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Esra Erol'un ardından uzun bir süre ortalıkta olmayan ve Fatih Ürek'in Gelin Görümce programında ortaya çıkan fenomen Cemile, programda kriz geçirdi. Kamera arkası görüntüsü yayınlanan anlarda Cemile, yarışmacılara küfürler savurdu ve stüdyoyu dağıttı.

Esra Erol'da programına katılarak canlı yayındaki sinirlenmeleri ve ilginç tepkileriyle viral olan Cemile, aylar sonra Fatih Ürek'ün programıyla ekranlara dönmüştü. NOW'da yayınlanan gelin kaynana programında karşımıza çıkan fenomen isim Cemile, programda ortalığı birbirine kattı, küfürler savurdu.

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"KES LAN" DEYİP KÜFÜR ETTİ!

Sık sık sinirli tavırlarıyla programda ve sosyal medyada gündem olan Cemile, bu sefer iyice çıldırdı. Paylaşılan kamera görüntüsünde Cemile, başka bir yarışmacıya önce "Kes lan" deyip ağza alınmayacak küfürler savurdu. Ardından da yanında maketi parçalayıp stüdyoyu terk etti.

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Birçok kullanıcı Cemile'nin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve artık programda bulunmaması gerektiğini savundu.

ESRA EROL'DA EŞİYLE GÜNDEM OLMUŞTU!

Cemile, yıllar önce Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia ederek gelmişti. kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile, program sayesinde eşinden boşanmıştı. Cemile'nin eşi Ramazan da yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Programdan sonra ortalıkta görünmeyen Cemile, ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle TikTok'ta yeniden ortaya çıkmıştı.

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Esra Erol
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