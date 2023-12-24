Küfürlü açıklamaları, aşkları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor! İrem Derici'nin 2024 mesajı sosyal medyayı salladı

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici şarkılarıyla ve açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Küfürlü konuşmasıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı 2024 mesajıyla sosyal medyayı salladı.

Daha önce yeni yıl için "Hiçbir beklentim yok. Beklenti oldukça olmuyor çünkü. Sağlığım yerinde olsun, paramı kazanayım. Sağlık, huzur, para aşk falan aman. Bu yıl güzeldi" demişti.

İrem Derici sosyal medyada ise yine ağzını bozdu. Derici paylaşımında "2024’ten hiçbir beklentim yok. Kimseye bulaşmadan yine tatlı tatlı kendi hayatımı yaşamaya devam edicem bi’ köşede. Ama canımı sıkanın ömrünü s..meye and içtim. Kimse bana bulaşmasın" diyerek şoke etti.







