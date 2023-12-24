MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Küfürlü açıklamaları, aşkları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor! İrem Derici'nin 2024 mesajı sosyal medyayı salladı

Küfürlü açıklamaları, aşkları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor! İrem Derici'nin 2024 mesajı sosyal medyayı salladı

24.12.2023 09:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen popçu İrem Derici yine adından söz ettirdi. Küfürlü açıklamaları, aşkları ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Derici'nin 2024 mesajı olay oldu.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici şarkılarıyla ve açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Küfürlü konuşmasıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı 2024 mesajıyla sosyal medyayı salladı.

Daha önce yeni yıl için "Hiçbir beklentim yok. Beklenti oldukça olmuyor çünkü. Sağlığım yerinde olsun, paramı kazanayım. Sağlık, huzur, para aşk falan aman. Bu yıl güzeldi" demişti.

dfgfdgd

İrem Derici sosyal medyada ise yine ağzını bozdu. Derici paylaşımında "2024’ten hiçbir beklentim yok. Kimseye bulaşmadan yine tatlı tatlı kendi hayatımı yaşamaya devam edicem bi’ köşede. Ama canımı sıkanın ömrünü s..meye and içtim. Kimse bana bulaşmasın" diyerek şoke etti.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bülent Şakrak ile boşanmıştı! Ceyda Düvenci'den "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıtBülent Şakrak ile boşanmıştı! Ceyda Düvenci'den "Tekrar evlenir misin?" sorusuna bomba yanıt
MasterChef'te eleme heyecanı! Mehmet Şef'in sözleri gündem oldu! Talihsizlik sonucu programa veda ediyor!MasterChef'te eleme heyecanı! Mehmet Şef'in sözleri gündem oldu! Talihsizlik sonucu programa veda ediyor!
Kış tatilinden anları paylaşınca eleştiri yağdı: "Şehitlerimiz varken..."Kış tatilinden anları paylaşınca eleştiri yağdı: "Şehitlerimiz varken..."
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici magazin ünlü şarkıcı ele
En Çok Okunan Haberler
Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Asgari ücret 3. toplantısı bütçe görüşmelerine takıldı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Kahreden detay...

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

Herkes Şehit Yasin Karaca'nın evini paylaştı! Bakanlık devreye girdi: Yeniden yapılacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.