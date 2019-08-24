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Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 24.08.2019 00:12 | Son Güncelleme

ABD’de bir kadın, kulak ağrısı sebebiyle doktora gitti. Kulağında su olduğunu düşünen kadın, muayene sonucu kulağına örümcek kaçtığını öğrendi. Örümcek, doktorların müdahalesiyle kulaktan çıkarıldı. Örümceğin en zehirli iki örümcek türünden biri olduğunu söyleyen doktor örümceğin kadını ısırmamasının büyük şans olduğunu söyledi.

Kulağındakini su zannetti, örümcek çıktı

ABD’nin Kansas City eyaletinde Susie Torres isimli bir kadın, kulağındaki kaşıntı ve ağrı sebebiyle doktora başvurdu. Kulağını muayene eden doktor, gördüğü karşısında şok oldu.

Kadının kulağında ‘kahverengi münzevi örümceği’ gören doktor, hemen müdahaleyle örümceği kadının kulağından çıkardı. Kahverengi münzevi örümceğinin, karadul örümceği ile birlikte en zehirli iki örümcek türü olduğunu söyleyen doktor, örümceğin kadını ısırmamasının büyük şans olduğunu bildirdi.

Yerel basına konuşan Torres,”Dün gece kulağıma su kaçtığını sanıp pamuk koydum. Örümceğin kulağıma girebileceğini hiç düşünmedim. Nereden girdiğini bilmiyorum” sözlerini kullandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
abd Örümcek

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