‘Kulak içi bluetooth kulaklıklar kanser riski yaratabilir’

İmzacı bilim adamları, kablosuz bağlantı, hücresel veri ve Bluetooth teknolojisinde kullanılan radyofrekans radyasyonunun bu cihazlarca emildiği konusunda uyarıda bulundu.

Bilim adamları, kulak kanalına derin bir şekilde yerleştirilen Apple’ın Airpods ürününe özellikle dikkat çekti ve bu cihazın kulağın hassas noktalarını tehlikeli miktarda radyasyona maruz bıraktığını belirtti. Özellikle beyin kanserlerinin radyofrekans dalgalarıyla bağlantılı olduğu uyarısında bulunuldu.

Bu iddialarla ilgili dünyanın dört bir yanında bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor; ancak hayvanlar üzerindeki çalışmalarda, radyofrekans radyasyonu ile kanser arasında bir bağlantı olduğu ortaya kondu bile.

Düşük güçteki radyo dalgalarına maruz bırakılan kobaylarda üreme kabiliyeti, sinir sistemi ve genetik seviyede zarar tespit edildi.

Hatta bazı deneylerde, ulusal ve uluslararası alanlarda izin verilen radyasyon miktarının epey altındaki seviyelerin bile kanserojen olduğu görüldü.

Yeni dilekçenin amacı da en düşük elektromanyetik frekansların bile kanserojen olabileceğine dikkat çekmek.