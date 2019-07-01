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Kulak sağlığınızı korumak için 4 öneri

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 01.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin sıcak günlerinde serinlemek için havuz ve denizde uzun vakitler geçirmek, kulak enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Kulağa su kaçması ve buna bağlı tıkanmalar ile orta kulak iltihapları, bu sorunların önemli bir bölümünü oluşturuyor. Genellikle kulak kanalı kaynaklı bu problemler erken müdahale edildiğinde kalıcı bir hasar yaratmaksızın tedavi edilebiliyor.

Kulak sağlığınızı korumak için 4 öneri

Kronik kulak hastalıkları olan ya da basınç problemleri olan kişilerin özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan kulak enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.

KULAĞIN ISLAK KALMASI ENFEKSİYON NEDENİ

Yaz ayları ile birlikte özellikle dış kulak yolu iltihapları sıklığı belirgin bir artış göstermektedir. Bunun en önemli nedeni sık duş alma, havuz ve denizde uzun süreler geçirmektir. Dış kulak yolu rahat havalanamayan dar yapısıyla, ıslanma ve sonrasında da tam olarak kurumayıp nemli kaldığında enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli olan ve kurulanmayan bu bölgede iltihap gelişebilir. Özellikle yüzücülerde ve doğuştan dış kulak yolu dar olanlarda bu durum daha çok ortaya çıkmaktadır. Kulak kanalında kalan suyun içeriğindeki mikrop ve bakteriler de kanal içinde hızla üreyerek enfeksiyon riski oluşturmaktadır.

KULAKTA KAŞINTI EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Dış kulak enfeksiyonlarının en önemli erken dönem belirtisi kulakta hafif olarak başlayan kaşıntılardır. Sonrasında hatta saatler içinde dış kulak yolunda şişme, akıntı, tıkanma, duymada azalma ve çok şiddetli ağrı gelişir. Hastalar bazen bu belirtiler ve şiddetlenen ağrılar nedeniyle çene hareketlerinde ve çiğnemede bile zorluk çekebilir. Yaşlı, şeker hastası ve bağışıklık sistemi düşük hastalarda enfeksiyon ilerleyerek “malign otitis eksterna” adı verilen ve kemik iltihabı ile seyreden daha şiddetli bir enfeksiyona yol açabilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit geçirmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.

KULAK SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN...

Havuz veya deniz sonrası kulağınızın dış bölümünü temiz bir peçete veya kağıt mendille kurulayın ve kesinlikle nemli bırakmayın. Bu temizleme işlemi sırasında kulağınızı çok karıştırmayın. Bu işlem dış kulak yoluna hasar verebilir.
Temizliğinden emin olunan havuz veya denizi tercih edin, kirli olduğunu düşündüğünüz suya girmeyin.

Havuz suyundaki klor miktarı bu hastalığa yakalanmada önemli bir etkendir. Havuz suyunda bulunan klor dış kulak yolunun asit/baz dengesini bozarak daha kolay enfeksiyona yakalanmaya neden olur. Bu yüzden sürekli bakımı ve kontrolü yapıldığından emin olduğunuz havuzlara girin.

Dalma sırasında ağrı hissettiğinizde daha derine inmeden hemen su üstüne çıkın.

TEDAVİ İÇİN SU İLE TEMAS ORTADAN KALDIRILMALI

Bu hastalığın tedavisinde sık muayene; aspiratörle temizlik, uygun ilaç tedavisi, dış kulak yolundaki asit baz dengesinin sağlanması, ağrı kontrolü, şeker hastalığı gibi faktörlerin kontrolü, su ile temasın ortadan kaldırılması önemlidir. Kulak rahatsızlıklarının hemen hemen hepsi bir uzman tarafından görüş ve tedavi gerektirir.

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Anahtar Kelimeler:
Kulak sağlık

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