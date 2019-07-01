Kulak sağlığınızı korumak için 4 öneri

Kronik kulak hastalıkları olan ya da basınç problemleri olan kişilerin özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları gerekiyor. Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, yaz mevsiminde sıkça karşılaşılan kulak enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.

KULAĞIN ISLAK KALMASI ENFEKSİYON NEDENİ

Yaz ayları ile birlikte özellikle dış kulak yolu iltihapları sıklığı belirgin bir artış göstermektedir. Bunun en önemli nedeni sık duş alma, havuz ve denizde uzun süreler geçirmektir. Dış kulak yolu rahat havalanamayan dar yapısıyla, ıslanma ve sonrasında da tam olarak kurumayıp nemli kaldığında enfeksiyona yatkın hale gelir. Nemli olan ve kurulanmayan bu bölgede iltihap gelişebilir. Özellikle yüzücülerde ve doğuştan dış kulak yolu dar olanlarda bu durum daha çok ortaya çıkmaktadır. Kulak kanalında kalan suyun içeriğindeki mikrop ve bakteriler de kanal içinde hızla üreyerek enfeksiyon riski oluşturmaktadır.

KULAKTA KAŞINTI EN ÖNEMLİ BELİRTİ

Dış kulak enfeksiyonlarının en önemli erken dönem belirtisi kulakta hafif olarak başlayan kaşıntılardır. Sonrasında hatta saatler içinde dış kulak yolunda şişme, akıntı, tıkanma, duymada azalma ve çok şiddetli ağrı gelişir. Hastalar bazen bu belirtiler ve şiddetlenen ağrılar nedeniyle çene hareketlerinde ve çiğnemede bile zorluk çekebilir. Yaşlı, şeker hastası ve bağışıklık sistemi düşük hastalarda enfeksiyon ilerleyerek “malign otitis eksterna” adı verilen ve kemik iltihabı ile seyreden daha şiddetli bir enfeksiyona yol açabilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit geçirmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır.