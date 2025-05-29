Kullandığı dozerin altında kaldı! Dehşeti yaşayan adamın yüzünün yarısı artık yok

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Louisiana şehrinde yaşayan 31 aşındaki Jesse Payne, kullandığı buldozerin altında kaldı. Kafası ezilen adamın hayatı karardı. Boynu ve çenesi kırıldı bu da yetmedi kulağının yarısı koptu.

360'TAN FAZLA DİKİŞİ ATILDI

Yaşadığı faciayı anlatan Payne, "Çalı yığınına dökmek üzere etraftaki çalıları topluyordum. Geri dönerken yaklaşık 15 metrelik büyük bir kütük gördüm, bu yüzden makineyi durdurup onu aldım. Araçtan dışarı çıkmaya çalıştım ve dışarı çıkarken ayağım kaydı. Aracın kollarını çalıştıran ayak kumandasının üzerine düştüm.'' ifadelerini kullandı.

İki çocuk babası adama 360’tan fazla dikiş atılırken kafasının arkası ise zımbalandı.