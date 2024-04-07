'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce dayanamadı!

Türkücü İzzet Yıldızhan "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Bu olaydan uzun zaman sonra Yıldızhan'ın teknede şarkı söylediği anları gören Ece Seçkin kendini tutamadı.

Ece Seçkin "Bize 'sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet Abime bakın!" diyerek şunları söyledi:



"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18’liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkücü İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirerek “Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" demişti.







