MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce dayanamadı!

'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce dayanamadı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 14:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirmiş, "Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" ifadelerini kullanmıştı. Bu olaydan uzun zaman sonra Ece Seçkin türkücüyü teknede yarı çıplak görünce...

'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce dayanamadı!

Türkücü İzzet Yıldızhan "Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Bu olaydan uzun zaman sonra Yıldızhan'ın teknede şarkı söylediği anları gören Ece Seçkin kendini tutamadı.

Ece Seçkin "Bize 'sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet Abime bakın!" diyerek şunları söyledi:

tttt
"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18’liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor."

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkücü İzzet Yıldızhan, konserlerinde giydikleri iddialı kostümlerle konuşulan ünlü isimleri eleştirerek “Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" demişti.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtülü haline yorum geldi! 'Kızılcık Şerbeti...'Başörtülü haline yorum geldi! 'Kızılcık Şerbeti...'
Hadise'nin son hali gündemde! Görenler "Kalçan nerede?" dediHadise'nin son hali gündemde! Görenler "Kalçan nerede?" dedi
Ünlü futbolcudan ayrılır ayrılmaz... Bikinili pozlarını paylaşıp...Ünlü futbolcudan ayrılır ayrılmaz... Bikinili pozlarını paylaşıp...
Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan ele söyledi yıldızhan
En Çok Okunan Haberler
CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

Belediyede 'jakuzi' krizi

Belediyede 'jakuzi' krizi

90 dakikalık bir maç olmayacak

90 dakikalık bir maç olmayacak

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Zahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadı

Zahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.