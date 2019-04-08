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Külottaki bu ek kumaş parçası ne işe yarıyor biliyor musunuz?

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

İç çamaşırının genital bölgesindeki ek kumaş parçası ne işe yarar hiç düşündünüz mü? İşte bu parçanın daha önce hiç aklınıza gelmeyen faydası...

Külottaki bu ek kumaş parçası ne işe yarıyor biliyor musunuz?

Kadın iç çamaşırlarından külodun tam ağ kısmında ekstra kumaş parçası bulunuyor. Bunun ne işe yaradığı ise asla bilinmiyor.

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Evet bu ufak kese gibi duran ekstra kumaş parçası aslında kadınların en narin yerlerinden biri olan genital bölgesini korumak için tasarlanmış. Özellikle dar pantolon ya da denim giydiğiniz zaman...

Bu kumaş parçası hem genital bölgenizin daha fazla nefes almasını sağlıyor hem de dar pantolon giydiğinizde onu sıkışmaktan kurtarıyor.

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