Külottaki bu ek kumaş parçası ne işe yarıyor biliyor musunuz?

Kadın iç çamaşırlarından külodun tam ağ kısmında ekstra kumaş parçası bulunuyor. Bunun ne işe yaradığı ise asla bilinmiyor.
Evet bu ufak kese gibi duran ekstra kumaş parçası aslında kadınların en narin yerlerinden biri olan genital bölgesini korumak için tasarlanmış. Özellikle dar pantolon ya da denim giydiğiniz zaman...
Bu kumaş parçası hem genital bölgenizin daha fazla nefes almasını sağlıyor hem de dar pantolon giydiğinizde onu sıkışmaktan kurtarıyor.
Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türkiye'de ilk kez görüldü ama 25 yaşındaki Büşra vazgeçmedi
O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Ömür boyu felç kalabilirsiniz!
Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf
Dünya turuna çıkmışlardı! Fethiye'de öyle bir şey yaşadılar ki...
Ve detaylar belli oldu! Başlıyor...
Dünya Fakirler Günü ile ilgili atılmış en komik tweetler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum