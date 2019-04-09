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Kült oyunun devamı Fantasy General 2 resmi olarak duyuruldu!

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TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bir zamanlar özellikle strateji türünde çılgınlar gibi oyun geliştiren Strategic Simulations'ın en çok sevilen oyunlarından olan Fantasy General, ikinci oyunuyla geliyor!

Kült oyunun devamı Fantasy General 2 resmi olarak duyuruldu!

Yeni oyun, 1996 yılında çıkış yapan Fantasy General'ın devamı olacak ve ilk oyunun 300 yıl sonrasında geçecek. Yeni oyunda bir barbar kabile şefinin oğlu olarak büyük güçlere komuta edeceğiz.

Owned by Gravity'nin geliştirdiği oyunun yayıncısı ise Slitherine Games olacak.
Bu yıl içinde PC için çıkış yapacağı açıklanan Fantasy General 2'nin betasına şimdiden kayıt olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Fantasy General 2 oyunlar

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