Kült oyunun devamı Fantasy General 2 resmi olarak duyuruldu!

Yeni oyun, 1996 yılında çıkış yapan Fantasy General'ın devamı olacak ve ilk oyunun 300 yıl sonrasında geçecek. Yeni oyunda bir barbar kabile şefinin oğlu olarak büyük güçlere komuta edeceğiz.

Owned by Gravity'nin geliştirdiği oyunun yayıncısı ise Slitherine Games olacak.

Bu yıl içinde PC için çıkış yapacağı açıklanan Fantasy General 2'nin betasına şimdiden kayıt olabilirsiniz.



