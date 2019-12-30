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  4. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim”

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020’nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizle omuz omuza, güçlü ve lider Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüdüğümüz bir yılı geride bıraktık.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020’nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy’un mesajı şöyledir:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, milletimizle omuz omuza, güçlü ve lider Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüdüğümüz bir yılı geride bıraktık. Allah’a hamdolsun ki Türkiye her alanda yükselirken, bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, kültür ve turizm alanında büyük icraatlar gerçekleştirdik. 2018’de olduğu gibi 2019’u da rekorlarla sonlandırdık. Şimdi bir kez daha başardıklarımızı başlangıç kabul edip, yeni yılda da aynı yolda kararlılıkla yürümeye ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınları inşa etme yolunda attığımız her adımda irademiz mutlak, başaracağımıza olan inancımız tamdır. Aziz milletimin yeni yılını kutlar, 2020’nin tüm insanlık için huzurlu, bereketli, hak ve adaletin tecelli ettiği, savaşların son bulduğu, kan ve gözyaşının dindiği bir yıl olmasını dilerim.”

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